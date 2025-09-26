CG News: महापौर का अफसरों से दो टूक सवाल- किस नियम से खुलवाते हैं गार्डन में दुकानें?

समीक्षा बैठक के दौरान ही उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे और किस प्रावधान के तहत दुकानें खोली जाती हैं, उसकी पूरी जानकारी तलब की। इस दौरान निगम पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग अध्यक्ष भोला राम साहू, अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता संजय बागडे, उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा, कार्यपालन अभियंता गजाराम कंवर, सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, सोहन गुप्ता सहित सभी 10 जोनों के उद्यान विभाग के उप अभियंता मौजूद थे। महापौर ने शहर के सभी उद्यानों की जोनवार समीक्षा की और प्रत्येक उद्यान का संधारण और रखरखाव कार्य व्यवस्थित तरीके से कराने के निर्देश दिए।