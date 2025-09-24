महापौर का बड़ा फैसला! इंदौर मॉडल पर बदलेगा शहर का सफाई सिस्टम, 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लोककर्म विभाग के अंतर्गत जोनवार नाला, सीसी रोड, पुलिया, गार्डन और तालाब सौंदर्यीकरण कार्यों की स्वीकृति दी गई। हीरापुर छुईया तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 2.48 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही बधवा तालाब के पास प्रस्तावित सामुदायिक भवन की जगह सरोना क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनेगा। एमआईसी बैठक में वार्ड और जोनल एक्शन प्लान तैयार करने वाले आठ कंसल्टेंट््स की रिपोर्ट पर विचार कर राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। महापौर ने कहा कि सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी है।