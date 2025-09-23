तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम के पेंशन शाखा में ई-केवायसी अपडेशन की समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या के निदान के लिए वार्डों में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। सोमवार को निगम के पेंशन शाखा पहुंचे हितग्राही प्रेमलाल सिन्हा, पुरूषोत्तम देवांगन ने बताया कि उनके खाते में पिछले 3 माह से पेंशन की राशि नहीं आ रही है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
निगम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेेंशन योजना के 3009, सुखद सहारा पेंशन के 1418, विधवा पेंशन योजना के 1805, वृद्धा पेंशन योजना के 3854, दिव्यांग पेंशन योजना के 386 और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 271 हितग्राही है। इस तरह शहरी क्षेत्र में कुल 10833 पेंशनधारी हितग्राही है। इनमें से 4651 पेंशनधारियों के हितग्राहियों के खाते में डीबीटी से भुगतान होता है। जबकि 137 हितग्राही नान डीबीटी वाले हैं।
निगम में करीब 2500 हितग्राही ऐसे हैं, जिनका केवायसी और आधार अपडेट नहीं होने से पेंशन की राशि जारी करने में दिक्कत हो रही है। इस सत्र में पेंशन के लिए 120 आवेदन मिले है, जिसका निराकरण नहीं हुआ है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 8 प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। हितग्राही जगोती मेश्राम, पूर्णिमा धीवर, नीलम पटेल ने बताया कि वार्डों में लगे शिविर में उन्होंने केवायसी अपडेट कराया है।
इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 3 महीने से खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। निगम प्रशासन बैंक में राशि ट्रांसफर होने की जानकारी देते हैं जबकि बैंकर्स खाते में राशि नहीं आने की बात कह रहे हैं।
नगर निगम के पेंशन शाखा में पेंशन की राशि नहीं आने को लेकर प्रतिदिन 7 शिकायतें प्राप्त हो रही है। कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं, जिनके अलग-अलग बैंकों में दो खाते है। जांच के बाद ऐसे हितग्राहियों के खाते को ट्रेस कर बैंकों को जानकारी दी जा रही है। जबकि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे हैं, जो दूसरे बैंक में मर्ज हो चुके हैं। डेढ़ साल बाद भी एनएसपी पोर्टल में आईएफएससी कोड को अपडेट नहीं किया जा सका है।
यही वजह है कि पेंशन की राशि जारी करने में परेशानी हो रही है। पेंशन योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सभी पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि जारी हो रही है। जिनका ई-केवायसी अपडेट नहीं है या आधार अपडेट नहीं है, उनसे ई-केवायसी अपडेट कराने की अपील की जा रही है।