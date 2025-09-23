तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम के पेंशन शाखा में ई-केवायसी अपडेशन की समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या के निदान के लिए वार्डों में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। सोमवार को निगम के पेंशन शाखा पहुंचे हितग्राही प्रेमलाल सिन्हा, पुरूषोत्तम देवांगन ने बताया कि उनके खाते में पिछले 3 माह से पेंशन की राशि नहीं आ रही है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।