Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें

CG News: ई-केवायसी अपडेशन की समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या के निदान के लिए वार्डों में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Sep 23, 2025

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)
तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम के पेंशन शाखा में ई-केवायसी अपडेशन की समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या के निदान के लिए वार्डों में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। सोमवार को निगम के पेंशन शाखा पहुंचे हितग्राही प्रेमलाल सिन्हा, पुरूषोत्तम देवांगन ने बताया कि उनके खाते में पिछले 3 माह से पेंशन की राशि नहीं आ रही है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

CG News: तकनीकी समस्या से हितग्राहियों को हो रही परेशानी

निगम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेेंशन योजना के 3009, सुखद सहारा पेंशन के 1418, विधवा पेंशन योजना के 1805, वृद्धा पेंशन योजना के 3854, दिव्यांग पेंशन योजना के 386 और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 271 हितग्राही है। इस तरह शहरी क्षेत्र में कुल 10833 पेंशनधारी हितग्राही है। इनमें से 4651 पेंशनधारियों के हितग्राहियों के खाते में डीबीटी से भुगतान होता है। जबकि 137 हितग्राही नान डीबीटी वाले हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: राशन दुकान के चावल में मिला कीड़ा, हितग्राहियों ने आक्रोशित होकर मचाया हल्ला
बेमेतरा
CG News: राशन दुकान के चावल में मिला कीड़ा, हितग्राहियों ने आक्रोशित होकर मचाया हल्ला

निगम में करीब 2500 हितग्राही ऐसे हैं, जिनका केवायसी और आधार अपडेट नहीं होने से पेंशन की राशि जारी करने में दिक्कत हो रही है। इस सत्र में पेंशन के लिए 120 आवेदन मिले है, जिसका निराकरण नहीं हुआ है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 8 प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। हितग्राही जगोती मेश्राम, पूर्णिमा धीवर, नीलम पटेल ने बताया कि वार्डों में लगे शिविर में उन्होंने केवायसी अपडेट कराया है।

रोज मिल रहे 7 शिकायत

इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 3 महीने से खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। निगम प्रशासन बैंक में राशि ट्रांसफर होने की जानकारी देते हैं जबकि बैंकर्स खाते में राशि नहीं आने की बात कह रहे हैं।

नगर निगम के पेंशन शाखा में पेंशन की राशि नहीं आने को लेकर प्रतिदिन 7 शिकायतें प्राप्त हो रही है। कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं, जिनके अलग-अलग बैंकों में दो खाते है। जांच के बाद ऐसे हितग्राहियों के खाते को ट्रेस कर बैंकों को जानकारी दी जा रही है। जबकि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे हैं, जो दूसरे बैंक में मर्ज हो चुके हैं। डेढ़ साल बाद भी एनएसपी पोर्टल में आईएफएससी कोड को अपडेट नहीं किया जा सका है।

यही वजह है कि पेंशन की राशि जारी करने में परेशानी हो रही है। पेंशन योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सभी पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि जारी हो रही है। जिनका ई-केवायसी अपडेट नहीं है या आधार अपडेट नहीं है, उनसे ई-केवायसी अपडेट कराने की अपील की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.