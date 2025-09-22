CG News: राशन दुकान के चावल में मिला कीड़ा, हितग्राहियों ने आक्रोशित होकर मचाया हल्ला

CG News: ग्राम पंचायत कोहड़िया से राशन सामग्री में कीड़े मिलने का मामला रविवार को प्रकाश में आया है। जहां राशन प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। राशन दुकान में चावल वितरण के दौरान चावल, एवं शक्कर में गंदगी, कीड़े, पताड़ी, पाउडरिंग के साथ-साथ और भी खराबी सामने पायी गयी। मामले को लेकर ग्राम कोहड़िया के राशन हितग्राहियों में कहा कि कीड़े मकोड़े और गंदगी से भरा राशन जनता कैसे खायेगी।