Illegal Paddy Seized: प्रशासन का बड़ा एक्शन! जिले में 1.93 करोड़ का अवैध धान जब्त, कारोबारियों में हड़कंप

Illegal Paddy Seized: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में धान के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं के कड़े निर्देशों के बाद, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले भर में सघन छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई में अब तक लगभग 8,465 क्विंटल (21,171 बोरे) अवैध धान जब्त किया जा चुका है, जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ 93 लाख 13 हजार 50 रुपये आंकी गई है।