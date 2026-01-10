10 जनवरी 2026,

शनिवार

बेमेतरा

Illegal Paddy Seized: प्रशासन का बड़ा एक्शन! जिले में 1.93 करोड़ का अवैध धान जब्त, कारोबारियों में हड़कंप

Illegal Paddy Seized: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में धान के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

2 min read
बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 10, 2026

प्रशासन का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

प्रशासन का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

Illegal Paddy Seized: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में धान के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं के कड़े निर्देशों के बाद, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले भर में सघन छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई में अब तक लगभग 8,465 क्विंटल (21,171 बोरे) अवैध धान जब्त किया जा चुका है, जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ 93 लाख 13 हजार 50 रुपये आंकी गई है।

Illegal Paddy Seized: कोचियों और बिचौलियों पर प्रशासन की नजर

प्रशासन के गठित विशेष जांच दल थोक व्यापारियों, राइस मिलर्स और बिचौलियों (कोचियों) के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रहे हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से अवैध भंडारण और अंतर्राज्यीय परिवहन को रोकने के लिए की जा रही है। जांच के दौरान न केवल भारी मात्रा में धान बरामद हुआ है, बल्कि अवैध परिवहन में लगे वाहनों को भी राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ केवल वास्तविक किसानों को मिले और बिचौलिये इस व्यवस्था का अनुचित लाभ न उठा सकें।

निगरानी व्यवस्था और जन-भागीदारी

Illegal Paddy Seized: कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों और संदिग्ध भंडारण केंद्रों पर चौबीस घंटे सातों दिन निगरानी के निर्देश दिए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले धान की अवैध एंट्री रोकने में सहयोग करें। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक धान खरीदी का सत्र सुचारू रूप से नहीं हो जाता, तब तक अवैध कारोबारियों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

गाड़ाडीह पहुंचीं डिप्टी कलेक्टर

साजा ब्लॉक के गांव गाड़ाडीह में 10000 बोरा आमनक धान खरीदी के मामले में डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर के साथ अमला धान खरीदी केंद्र पहुंची थी जहां पर सत्यापन कराया गया। डिप्टी कलेक्टर मनहर ने जानकारी दी कि मामले पर प्राथमिक की दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी जिसकी तैयारी की जा रही है

Published on:

10 Jan 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Illegal Paddy Seized: प्रशासन का बड़ा एक्शन! जिले में 1.93 करोड़ का अवैध धान जब्त, कारोबारियों में हड़कंप

