वाहन टेस्टिंग के दौरान भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नाबालिग की मौत, दूसरा गंभीर

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को ग्राम राखी निवासी सतीश सोनवानी अपने साथी अमित गैरिया और एक अन्य नाबालिग दोस्त के साथ दोपहिया वाहन बनवाने देवकर आया था। शाम को वाहन की मरम्मत होने के बाद सतीश दुकान पर ही रुक गया, जबकि अमित और उसका नाबालिग साथी बाइक की टेस्टिंग करने के लिए धमधा रोड की ओर निकले जैसे ही वे देवकर अस्पताल के पास पहुंचे, सामने से आ रहे एक अज्ञात मालवाहक वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।