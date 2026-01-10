पब से पार्टी कर होटल जा रहे थे दोस्त, हाइवा से टकराई तेज रफ्तार कार, युवती-युवक की दर्दनाक मौत

सड़क हादसे में मृतकों की पहचान अंशु चंद्रा (24), निवासी लखोली जांजगीर-चांपा और हिमांशु राठौर (26), निवासी चांपा के रूप में हुई है। अंशु गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमएससी की छात्रा थी, जबकि हिमांशु एमसीए पास था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चारों युवक-युवती पब से पार्टी कर मोपका क्षेत्र के एक होटल जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और सवार नशे की हालत में थे। वाहन से शराब की बोतलें भी मिलने की जानकारी सामने आई है।