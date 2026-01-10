10 जनवरी 2026,

बिलासपुर

पब से पार्टी कर होटल जा रहे थे दोस्त, हाइवा से टकराई तेज रफ्तार कार, युवती-युवक की दर्दनाक मौत

Road Accident: तेज रफ्तार और शराब के नशे ने दो छात्रों की जान ले ली। सरकंडा थाना क्षेत्र के नूतन चौक में गुरुवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा और एक युवक की मौत हो गई...

2 min read
बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 10, 2026

रॉन्ग साइड में घुसी कार हाइवा से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रॉन्ग साइड में घुसी कार हाइवा से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Huge Road Accident: तेज रफ्तार और शराब के नशे ने दो छात्रों की जान ले ली। सरकंडा थाना क्षेत्र के नूतन चौक में गुरुवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा और एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार में अपनी लेन छोडक़र रॉन्ग साइड में हाइवा के सामने चली गई।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब 11:30 बजे टाटा नेक्सॉन कार (सीजी-12-एयू-0995) सीपत चौक से राजकिशोर नगर की ओर जा रही थी। नूतन चौक के पास कार पहले पुलिस के स्टॉपर से टकराई, इसके बाद अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में चली गई और सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ट्रक (सीजी-18-जे-9955) से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे के समय कार में एक युवती और तीन युवक सवार थे। टक्कर के बाद कार का दरवाजा बुरी तरह चिपक गया। मौके पर जुटे लोगों और पुलिस की मदद से दूसरी गाड़ी से रस्सी बांधकर टोचन किया गया, तब जाकर दरवाजा खुल सका। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक ने शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

एमएससी की छात्रा थीं

सड़क हादसे में मृतकों की पहचान अंशु चंद्रा (24), निवासी लखोली जांजगीर-चांपा और हिमांशु राठौर (26), निवासी चांपा के रूप में हुई है। अंशु गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमएससी की छात्रा थी, जबकि हिमांशु एमसीए पास था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चारों युवक-युवती पब से पार्टी कर मोपका क्षेत्र के एक होटल जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और सवार नशे की हालत में थे। वाहन से शराब की बोतलें भी मिलने की जानकारी सामने आई है।

ड्राइवर हिरासत में, हाइवा चालक फरार

पुलिस ने कार चालक नीरज द्विवेदी (25 वर्ष) पिता शशि भूषण द्विवेदी, निवासी कोसाबाड़ी, कोरबा को हिरासत में लिया है। उसे सामान्य चोटे आई हैं। वहीं दुर्घटनाकारित करने वाला ट्रक चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। घायलों में आनंद चंद्रा (24 वर्ष) निवासी जांजगीर-चांपा शामिल है, जिसका इलाज सिम्स के बाद अपोलो अस्पताल में जारी है।

दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। घायलों का इलाज जारी है। कार और हाइवा को जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जिस चालक की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - पंकज पटेल, एएसपी, सिटी

