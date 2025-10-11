CG High court: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण…

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया कि किस विषय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, जिसके कारण यह विज्ञापन एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुरूप नहीं माना जा सकता। सुनवाई के बाद जस्टिस व्यास ने विश्वविद्यालय को यह बताने के निर्देश दिए कि जारी किया गया विज्ञापन किस विषय के लिए है, तथा यह के नियमों के अनुरूप है या नहीं।