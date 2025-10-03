सीएसवीटीयू का नया नियम: छात्रों को अब एबीसी आईडी के साथ करना होगा नामांकन आवेदन, नहीं तो… जानें क्या है ये?

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (Photo Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के नामांकन की अधिसूचना जारी की दी है। विद्यार्थियों को सीएसवीटीयू के पोर्टल पर जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके बाद कॉलेज नामांकन का अप्रूवल करेंगे। सीएसवीटीयू ने साफ कह दिया है कि ऐसे छात्र जो नामांकन के दौरान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का पंजीयन नहीं कर पाएंगे, वे सीएसवीटीयू का नामांकन आवेदन भी नहीं कर सकेंगे।
नामांकन का आवेदन करने के दौरान उसमें दिए गए कॉलम में एबीसी आइडी भी जमा करना होगा। सीएसवीटीयू ने कहा है कि फार्मेसी और पीएचडी को छोड़कर सभी विषयों के विद्यार्थियों को तय मियाद में नामांकन करना होगा।
यह एक वर्चुअल स्टोर-हाउस है, जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वहां पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और तीन साल या कोर्स पूर करने पर डिग्री की व्यवस्था भी होगी। यह कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा।
एकेडमिक बैंक में विद्यार्थी का अकाउंट खोला जाएगा। इसके बाद उसे एक स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। विद्यार्थियों के एकेडमिक अकाउंट में उच्च शिक्षा संस्थान उनके किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट की अधिकतम शेल्फ लाइफ सात साल होगी।
नामांकन करने से पहले छात्रों को एबीसी आईडी जनरेट करना होगा। इस आईडी को नामांकन फार्म में लिखना है। इसके बिना नामांकन नहीं हो सकेगा। - डॉ. अंकित अरोरा, कुलसचिव, सीएसवीटीयू
