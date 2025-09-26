मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश शुरू, सरकारी 100% और निजी में 95% सीटें भरने की संभावना

CG Medical Colleges: प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश गुरुवार को शुरू हो गया। डीएमई कार्यालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 294 और निजी के लिए 513 समेत 807 एमबीबीएस सीटों का आवंटन किया है। छात्र संबंधित मेडिकल कॉलेजों में 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकेंगे। रविवार को भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेजों में 22 सितंबर से नया सेशन शुरू हो गया है।
पहले राउंड के बाद सरकारी कॉलेजों में 90 फीसदी व निजी में 15 से 20 फीसदी छात्रों का ही एडमिशन हो पाया है। दूसरे राउंड के बाद सरकारी में शत-प्रतिशत व निजी में 95 फीसदी से ऊपर प्रवेश होने की संभावना है। इसके बाद क्लास भरी रहेगी।
निजी कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया नवा रायपुर स्थित हैल्थ साइंस विवि परिसर में होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग कमेटी के एक सदस्य विवि में प्रवेश प्रक्रिया कराने की जिद पर अड़ गए। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन भी ने उन्हीं की बात सुनी। छात्र-छात्राओं की समस्याओं से अधिकारियों को कोई लेना-देना नहीं है।
CG Medical Colleges: दूसरी तरफ निजी कॉलेज समेत कई पैरेंट्स ने शहर से दूर नवा रायपुर में काउंसलिंग कराने का विरोध किया था। इसके बाद भी काउंसलिंग कमेटी के सदस्य नवा रायपुर में प्रवेश प्रक्रिया करने पर सफल रहे। मुख्य रोड से दूर होने के कारण छात्रों व पैरेंट्स को वहां आने-जाने में परेशानी भी हो रही है।
इसकी शिकायत काउंसलिंग कमेटी से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गौर करने वाली बात ये है कि डीएमई कार्यालय का आईटी सेल पं. मेडिकल कॉलेज में स्थित है। वहीं डीएमई कार्यालय नवा रायपुर में है। काउंसलिंग कमेटी आईटी सेल कार्यालय में बैठती है।
रायपुर 31
बिलासपुर 31
दुर्ग 40
महासमुंद 29
रायगढ़ 14
कोरबा 28
अंबिकापुर 23
राजनांदगांव 32
कांकेर 35
जगदलपुर 31
बालाजी 201
रिम्स 94
शंकराचार्य 117
अभिषेक 101
कुल 807