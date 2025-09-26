Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश शुरू, सरकारी 100% और निजी में 95% सीटें भरने की संभावना

CG Medical Colleges: छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश शुरू। सरकारी 294 और निजी 513 सीटों का आवंटन, 807 सीटों में एडमिशन।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

medical college
medical college (demo pic)

CG Medical Colleges: प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश गुरुवार को शुरू हो गया। डीएमई कार्यालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 294 और निजी के लिए 513 समेत 807 एमबीबीएस सीटों का आवंटन किया है। छात्र संबंधित मेडिकल कॉलेजों में 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकेंगे। रविवार को भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेजों में 22 सितंबर से नया सेशन शुरू हो गया है।

CG Medical Colleges: छात्र-छात्राओं की समस्याओं से अधिकारियों को कोई लेना-देना नहीं

पहले राउंड के बाद सरकारी कॉलेजों में 90 फीसदी व निजी में 15 से 20 फीसदी छात्रों का ही एडमिशन हो पाया है। दूसरे राउंड के बाद सरकारी में शत-प्रतिशत व निजी में 95 फीसदी से ऊपर प्रवेश होने की संभावना है। इसके बाद क्लास भरी रहेगी।

निजी कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया नवा रायपुर स्थित हैल्थ साइंस विवि परिसर में होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग कमेटी के एक सदस्य विवि में प्रवेश प्रक्रिया कराने की जिद पर अड़ गए। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन भी ने उन्हीं की बात सुनी। छात्र-छात्राओं की समस्याओं से अधिकारियों को कोई लेना-देना नहीं है।

नवा रायपुर में काउंसलिंग: छात्रों को परेशानी

CG Medical Colleges: दूसरी तरफ निजी कॉलेज समेत कई पैरेंट्स ने शहर से दूर नवा रायपुर में काउंसलिंग कराने का विरोध किया था। इसके बाद भी काउंसलिंग कमेटी के सदस्य नवा रायपुर में प्रवेश प्रक्रिया करने पर सफल रहे। मुख्य रोड से दूर होने के कारण छात्रों व पैरेंट्स को वहां आने-जाने में परेशानी भी हो रही है।

इसकी शिकायत काउंसलिंग कमेटी से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गौर करने वाली बात ये है कि डीएमई कार्यालय का आईटी सेल पं. मेडिकल कॉलेज में स्थित है। वहीं डीएमई कार्यालय नवा रायपुर में है। काउंसलिंग कमेटी आईटी सेल कार्यालय में बैठती है।

कॉलेज सीटें

रायपुर 31

बिलासपुर 31

दुर्ग 40

महासमुंद 29

रायगढ़ 14

कोरबा 28

अंबिकापुर 23

राजनांदगांव 32

कांकेर 35

जगदलपुर 31

बालाजी 201

रिम्स 94

शंकराचार्य 117

अभिषेक 101

कुल 807

ये भी पढ़ें

मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से नया सेशन शुरू, सरकारी व निजी कॉलेजों में प्रवेश जारी
रायपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 12:46 pm

Published on:

26 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश शुरू, सरकारी 100% और निजी में 95% सीटें भरने की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.