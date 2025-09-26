मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश शुरू, सरकारी 100% और निजी में 95% सीटें भरने की संभावना

CG Medical Colleges: प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश गुरुवार को शुरू हो गया। डीएमई कार्यालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 294 और निजी के लिए 513 समेत 807 एमबीबीएस सीटों का आवंटन किया है। छात्र संबंधित मेडिकल कॉलेजों में 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकेंगे। रविवार को भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेजों में 22 सितंबर से नया सेशन शुरू हो गया है।