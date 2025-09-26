छत्तीसगढ़ में B.Ed एडमिशन सुस्त, 2,000 सीटें रह सकती हैं खाली, जानें पूरी Detail…

B.Ed Admission: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में बीएड, बीएबीएड-बीएससी बीएड और डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसङ्क्षलग के तहत तीसरी सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो राउंड पूरे होने के बाद अभी तक बीएड की कुल 14400 सीटों में से लगभग 7900 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में प्रवेश बाकी है।