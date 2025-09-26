छत्तीसगढ़ में B.Ed एडमिशन सुस्त, 2,000 सीटें रह सकती हैं खाली, जानें पूरी Detail…

B.Ed Admission: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में बीएड, बीएबीएड-बीएससी बीएड और डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसङ्क्षलग के तहत तीसरी सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो राउंड पूरे होने के बाद अभी तक बीएड की कुल 14400 सीटों में से लगभग 7900 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में प्रवेश बाकी है।
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल उनएडेड कॉलेजेस आफ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि इस साल बीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्र-छात्राओं ने रुचि कम दिखाई है। काउन्सलिंग में भी बहुत कम स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड की अनिवार्यता के बाद से बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के मौके कम हो गए हैं।
अभी काफी सारे पोस्ट में भर्ती भी होगी जिसके कारण बीएड में रुझान कम दिख रहा है। स्टूडेंट्स के रुझान को देखा जाए तो इस साल लगभग 2000 सीटें खाली रह सकती हैं। दो राउंड के बाद 6940 खाली सीटों पर सिर्फ 3354 ने विकल्प चुने और 2586 सीटों पर कोई विद्यार्थी नहीं है।
राज्य के बीएड कॉलेजों में सीटें ही नहीं भर पा रही हैं। लगभग 69 कॉलेजों में से 42 कॉलेजों में 50 प्रतिशत भर्ती भी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही अलॉटमेंट की संख्या में भी बहुत कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम है। जिसके कारण प्रवेश कम हो रहे हैं और अलॉटमेंट में भी कमी देखने को मिल रही है।
पहले चरण की काउन्सलिंग पूरी होने के बाद द्वितीय चरण की काउन्सलिंग के फार्म 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उसके बाद फाइनल सूची 13 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें प्रवेश 16 अक्टूबर तक लेने होंगे।
फिर रिक्त सीटों की जानकारी 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए 23 अक्टूबर को और फाइनल सूची 24 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें प्रवेश 28 अक्टूबर तक लेने होंगे। तीसरी सूची 31 अक्टूबर को जारी होगी। उसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 7 नवंबर को जारी की जाएगी।