Bhilai News: सीएसवीटीयू का खेल कैलेंडर जारी, ये 12 कॉलेज होंगे शामिल

विश्वविद्यालय टीम की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर महाविद्यालय व अंतर जोन प्रतियोगिता आयोजित कर श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन होगा। इसके आधार पर विश्वविद्यालय टीम तैयार की जाएगी। कॉलेजों को खेलों का आबंटन प्राप्त प्रस्ताव के मेरिट के आधार पर किया गया है।