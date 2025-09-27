जीएसटी रिफॉर्म पर बढ़ा सियासी तापमान, भाजपा का समर्थन प्रस्ताव पारित, कांग्रेस का बायकॉट

GST Reform: भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जितना भी पैसे खर्च कर लो जितना भी उत्सव मना लो जितना भी झूठ बोल लो प्रदेश और देश की जनता अब जान चुकी है कि जीएसटी के माध्यम से भाजपा सरकार ने पूरे 8 वर्षों तक देश की जनता को लूटा है। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने इस दौरान कहा कि सामान्य सभा में शहर के नागरिकों की समस्याओं को लेकर उनके जरूरतों को लेकर शहर के अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था की अंतर्गत मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर दलपत सागर में स्वीकृत राशि को लेकर और अन्य विषयों को लेकर सामान्य सभा की प्रक्रिया होती है।