सुपारी की आड़ में गुटखा का कारोबार… 100 करोड़ रुपए की GST चोरी में फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार

तलाशी में लेनदेन के दस्तावेज और 22 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली थी। इसके संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कार्रवाई के डर से फरार हो गए थे। नोटिस का जवाब और जांच में सहयोग नहीं करने पर स्टेट जीएसटी की प्रिवेंशन टीम ने गिरफ्तार कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजूलता सिन्हा की अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।