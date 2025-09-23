जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बनाया शुभ, बाजारों में लौट आई रौनक, जमकर हो रही खरीदारी

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म के तहत जीएसटी के नए स्लैब सोमवार से देशभर में लागू हो गए। नवरात्र के पहले दिन से लोगों को बाजार में नए नियमों के तहत खरीदी में छूट मिलने लगी है। छूट के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम नजर आया। शहर के बड़े आटोमोबाइल डीलर्स से जब पत्रिका ने बात की तो उनका कहना था कि पहले दिन के औसत से अधिक वाहन बिके हैं।
जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जगदलपुर बाजार में बहार लौटती दिखी। हर सेक्टर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। कहा गया कि अभी तो शुरुआत है। जब त्योहारी सीजन पीक में होगा तो और लोग खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। बाजार के लिए नवरात्र का पहला दिन जीएसटी रिफॉर्म ने शुभ बना दिया। नए नियमों के तहत अब 28 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। आटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहां बाइक्स की कीमत 8 से 19 हजार तक कम हो गई है। वहीं छोटी कार 70 से 80 हजार तक सस्ती हो चुकी हैं।
दीपक शर्मा, टीवीएस शो रूम, जगदलपुर: लोगों को लंबे वक्त के बाद ऐसी राहत मिलेगी। गाड़ियों में अच्छी छूट मिल रही है। 350 सीसी से नीचे की गाड़ियों में 19 हजार तक की अधिकतम छूट है। 8 हजार से इसकीर शुरुआत हो रही है।
विजय कुमार कश्यप, खरीदार, जगदलपुर: हमने नई दर लागू होने तक इंतजार किया ताकि लाभ मिल सके। गाड़ी पसंद कर ली थी लेकिन पेमेंट आज नई दरों के अनुसार कर रहे हैं। अब गाड़ियां सस्ती हुई हैं। हम जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।
आशीष साहू, खरीदार, जगदलपुर: यह बदलाव आम लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। बाजार को लेकर लोगों का रुझान बढ़ेगा। हर सेक्टर में खरीदी बढ़ेगी। छूट क्योंकि हर स्तर पर मिल रहा है। मध्यम वर्गीय लोगों को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है।
GST Reform: केदार प्रसाद, खरीदार, जगदलपुर: जीएसटी की वजह से पहले काफी नुकसान हुआ है। हर चीज में जीएसटी पटा रहे थे। अब तक कई चीजों को जीएसटी फ्री भी कर दिया गया है। पहले जो नुकसान हुआ है उसकी अब भरपाई होगी।
कुलजीत सिंह, कंबो मोटर्स, जगदलपुर: जीएसटी की नई दरें इस बार बाजार के लिए सुखद रहेंगी। नवरात्र के पहले दिन ही हमारे यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने गाड़िया ली। यह अच्छा संकेत है। आगे खरीदारी और बढ़ेगी।