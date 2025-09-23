जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बनाया शुभ, बाजारों में लौट आई रौनक, जमकर हो रही खरीदारी

जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जगदलपुर बाजार में बहार लौटती दिखी। हर सेक्टर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। कहा गया कि अभी तो शुरुआत है। जब त्योहारी सीजन पीक में होगा तो और लोग खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। बाजार के लिए नवरात्र का पहला दिन जीएसटी रिफॉर्म ने शुभ बना दिया। नए नियमों के तहत अब 28 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। आटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहां बाइक्स की कीमत 8 से 19 हजार तक कम हो गई है। वहीं छोटी कार 70 से 80 हजार तक सस्ती हो चुकी हैं।