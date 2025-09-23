Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बनाया शुभ, बाजारों में लौट आई रौनक, जमकर हो रही खरीदारी

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म के तहत नए स्लैब सोमवार से लागू। नवरात्र के पहले दिन जगदलपुर बाजार में बहार लौट आई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम, बाइक्स 8–19 हजार और छोटी कारें 70–80 हजार तक सस्ती हुईं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2025

जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बनाया शुभ (Photo source- Patrika)
जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बनाया शुभ (Photo source- Patrika)

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म के तहत जीएसटी के नए स्लैब सोमवार से देशभर में लागू हो गए। नवरात्र के पहले दिन से लोगों को बाजार में नए नियमों के तहत खरीदी में छूट मिलने लगी है। छूट के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम नजर आया। शहर के बड़े आटोमोबाइल डीलर्स से जब पत्रिका ने बात की तो उनका कहना था कि पहले दिन के औसत से अधिक वाहन बिके हैं।

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बना दिया शुभ

जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जगदलपुर बाजार में बहार लौटती दिखी। हर सेक्टर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। कहा गया कि अभी तो शुरुआत है। जब त्योहारी सीजन पीक में होगा तो और लोग खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। बाजार के लिए नवरात्र का पहला दिन जीएसटी रिफॉर्म ने शुभ बना दिया। नए नियमों के तहत अब 28 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। आटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहां बाइक्स की कीमत 8 से 19 हजार तक कम हो गई है। वहीं छोटी कार 70 से 80 हजार तक सस्ती हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

त्योहारों से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा, घटे हुए GST दरों से आम जनता को मिली बड़ी राहत
रायपुर
स्वदेशी मंत्र से आम लोग हर दिन मनाएंगे त्योहार (Photo source- Patrika)

लंबे वक्त के बाद ऐसी राहत

दीपक शर्मा, टीवीएस शो रूम, जगदलपुर: लोगों को लंबे वक्त के बाद ऐसी राहत मिलेगी। गाड़ियों में अच्छी छूट मिल रही है। 350 सीसी से नीचे की गाड़ियों में 19 हजार तक की अधिकतम छूट है। 8 हजार से इसकीर शुरुआत हो रही है।

नई दरों के लिए इंतजार किया

विजय कुमार कश्यप, खरीदार, जगदलपुर: हमने नई दर लागू होने तक इंतजार किया ताकि लाभ मिल सके। गाड़ी पसंद कर ली थी लेकिन पेमेंट आज नई दरों के अनुसार कर रहे हैं। अब गाड़ियां सस्ती हुई हैं। हम जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।

बदलाव आम लोगों को प्रभावित करेगा

आशीष साहू, खरीदार, जगदलपुर: यह बदलाव आम लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। बाजार को लेकर लोगों का रुझान बढ़ेगा। हर सेक्टर में खरीदी बढ़ेगी। छूट क्योंकि हर स्तर पर मिल रहा है। मध्यम वर्गीय लोगों को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है।

पहले जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई

GST Reform: केदार प्रसाद, खरीदार, जगदलपुर: जीएसटी की वजह से पहले काफी नुकसान हुआ है। हर चीज में जीएसटी पटा रहे थे। अब तक कई चीजों को जीएसटी फ्री भी कर दिया गया है। पहले जो नुकसान हुआ है उसकी अब भरपाई होगी।

कुलजीत सिंह, कंबो मोटर्स, जगदलपुर: जीएसटी की नई दरें इस बार बाजार के लिए सुखद रहेंगी। नवरात्र के पहले दिन ही हमारे यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने गाड़िया ली। यह अच्छा संकेत है। आगे खरीदारी और बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 12:52 pm

Published on:

23 Sept 2025 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / जीएसटी रिफॉर्म ने नवरात्र को बनाया शुभ, बाजारों में लौट आई रौनक, जमकर हो रही खरीदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.