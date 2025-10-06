नगर निगम तैयार कर रहा सूची! आवासीय नक्शे में कमर्शियल उपयोग से Tax नुकसान, oyo होटल पर शिकंजा

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के नगर निगम ने अब आवासीय क्षेत्रों में संचालित ओयो होटलों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर के कई रहवासी इलाकों में बिना गुमास्ता लाइसेंस और नक्शे में बदलाव किए ओयो होटल संचालित किए जा रहे हैं। ये होटल आवासीय भवनों को व्यावसायिक उपयोग में लाकर न केवल नगर निगम को टैक्स का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि कॉलोनीवासियों के लिए असुविधा का कारण भी बन रहे हैं।