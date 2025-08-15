CG DSP Posting: बड़ा फेरबदल: नक्सल प्रभावित इलाकों में 11 डीएसपी की तैनाती, जारी हुआ आदेश, देखें List

जारी आदेश के अनुसार, जितेन्द्र कुमार खुंटे को जांजगीर-चांपा से दंतेवाड़ा, मनोज कुमार तिर्की को बेमेतरा से बीजापुर, योगेश कुमार साहू को रायपुर से कांकेर, मनीष कुंवर को सक्ती से सुकमा, सिध्दार्थ बघेल को बिलासपुर से बीजापुर, लितेश सिंह को कोंडागांव से गरियाबंद, हरीश कुमार पाटिल को दुर्ग से बीजापुर, मिलिंद पाण्डेय को महासमुंद से बीजापुर, सौरभ उईके को सूरजपुर से सुकमा, जितेन्द्र कुमार कुंभकार को विशेष शाखा दंतेवाडा से दंतेवाड़ा जिला और अजय कुमार सिंह को नारायणपुर जिला से नारायणपुर ग्रामीण क्षेत्र के जिम्मेदारी सौंपी गई है।