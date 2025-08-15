Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG DSP Posting: बड़ा फेरबदल: नक्सल प्रभावित इलाकों में 11 डीएसपी की तैनाती, जारी हुआ आदेश, देखें List

CG DSP Posting: राज्य पुलिस सेवा के तेजतर्रार 11 उपपुलिस अधीक्षकों को मैदानी इलाकों से नक्सल क्षेत्र में भेजा गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग के उपसचिव रामप्रसाद चौहान द्वारा गुरुवार को इसका आदेश जारी किया गया है।

रायपुर

Aug 15, 2025

CG DSP Posting: राज्य पुलिस सेवा के तेजतर्रार 11 उपपुलिस अधीक्षकों को मैदानी इलाकों से नक्सल क्षेत्र में भेजा गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग के उपसचिव रामप्रसाद चौहान द्वारा गुरुवार को इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें 2014 से 2022 बैच के अधिकारी शामिल है।

जारी आदेश के अनुसार, जितेन्द्र कुमार खुंटे को जांजगीर-चांपा से दंतेवाड़ा, मनोज कुमार तिर्की को बेमेतरा से बीजापुर, योगेश कुमार साहू को रायपुर से कांकेर, मनीष कुंवर को सक्ती से सुकमा, सिध्दार्थ बघेल को बिलासपुर से बीजापुर, लितेश सिंह को कोंडागांव से गरियाबंद, हरीश कुमार पाटिल को दुर्ग से बीजापुर, मिलिंद पाण्डेय को महासमुंद से बीजापुर, सौरभ उईके को सूरजपुर से सुकमा, जितेन्द्र कुमार कुंभकार को विशेष शाखा दंतेवाडा से दंतेवाड़ा जिला और अजय कुमार सिंह को नारायणपुर जिला से नारायणपुर ग्रामीण क्षेत्र के जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बता दें कि निरीक्षक से पदोन्नत हुए 46 डीएसपी को अभी होल्ड में रखा गया है। जल्द ही उनका स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। इस तबादले में बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को तैनात किया गया है। गृह विभाग के इस आदेश से स्पष्ट है कि सरकार इन संवेदनशील इलाकों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है।

15 Aug 2025 08:40 am

15 Aug 2025 08:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG DSP Posting: बड़ा फेरबदल: नक्सल प्रभावित इलाकों में 11 डीएसपी की तैनाती, जारी हुआ आदेश, देखें List

