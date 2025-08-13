Naxal Encounter: मदनवाडा में मुठभेड़, दो बड़े नक्सल लीडर्स विजय रेड्डी और लोकेश सलामे के मारे जाने की खबर

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़-चौकी जिले में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रयास' को बड़ी सफलता मिली है। खबर है कि सुरक्षाबलों ने दो बड़े नक्सल लीडर्स को मार गिराया है। (CG News ) इनमें विजय रेड्डी और लोकेश सलामे के मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
जानकारी के अनुसार कांकेर जिले से सटे सीमावर्ती थाना क्षेत्र मदनवाड़ा के ग्राम रेतेगांव कारेकट्टा के बीच मंडा पहाड़ में नक्सलियों और डीआरजी टीम के साथ भीषण मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी, डीवीसी लोकेश सलामे के मारे जाने की खबर है। इस बीच जंगल में तेज बारिश हो रही है।
भारी बारिश के बीच जंगल में पहाड़ को फोर्स ने चारों ओर से घेर रखा है। मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि, भारी बारिश के बीच डीआरजी और आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवान एरिया को घेर रखे हैं। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है।