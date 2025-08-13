Naxal Encounter: मदनवाडा में मुठभेड़, दो बड़े नक्सल लीडर्स विजय रेड्डी और लोकेश सलामे के मारे जाने की खबर

जानकारी के अनुसार कांकेर जिले से सटे सीमावर्ती थाना क्षेत्र मदनवाड़ा के ग्राम रेतेगांव कारेकट्टा के बीच मंडा पहाड़ में नक्सलियों और डीआरजी टीम के साथ भीषण मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी, डीवीसी लोकेश सलामे के मारे जाने की खबर है। इस बीच जंगल में तेज बारिश हो रही है।