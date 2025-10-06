6 माह से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला… 10 हजार लोगों की बिजली मुश्किल, आए दिन घंटों गुल रहती है लाइट

वार्ड क्रमांक 16 और 18 के लोगों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोनों वार्ड के तकरीबन 10 हजार लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शहर के बीचों-बीच होने के बावजूद कुदुदंड क्षेत्र में दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति है। शासन-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल नाम के लिए सक्रिय हैं, जबकि आम जनता छह महीनों से बिजली की समस्या को लेकर परेशान है।