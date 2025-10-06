Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

6 माह से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला… 10 हजार लोगों की बिजली मुश्किल, आए दिन घंटों गुल रहती है लाइट

CG News: बिलासपुर जिले में कलेक्टर कार्यालय के पीछे स्थित कुदुदंड क्षेत्र में पिछले छह महीने से ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद भी उसे बदला नहीं गया है।

2 min read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 06, 2025

6 माह से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला...(photo-patrika)

6 माह से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कलेक्टर कार्यालय के पीछे स्थित कुदुदंड क्षेत्र में पिछले छह महीने से ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद भी उसे बदला नहीं गया है। यूडीएम हॉस्पिटल तिराहा का ट्रांसफार्मर लगभग 6 माह पहले जलकर पूरी तरह खराब हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी मरमत या बदलने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

CG News: जिला मुख्यालय में ये हाल

पहले मिलन चौक और यूडीएम हॉस्पिटल तिराहा इलाके को अलग-अलग ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन ट्रांसफार्मर जलने के बाद विद्युत विभाग ने अस्थायी रूप से मिलन चौक ट्रांसफार्मर से ही दोनों क्षेत्रों को बिजली देना शुरू कर दिया है।

मिलन चौक का ट्रांसफार्मर पहले से ही ओवरलोड था, अब उसमें तुलजा भवानी, सुधा विहार और यूडीएम हॉस्पिटल तिराहा क्षेत्र का अतिरिक्त लोड जोड़ दिए जाने से स्थिति और बिगड़ गई है। नतीजा, आए दिन बिजली गुल होने की समस्या यहां के लोग झेल रहे हैं।

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ सुधार

वार्ड क्रमांक 16 और 18 के लोगों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोनों वार्ड के तकरीबन 10 हजार लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शहर के बीचों-बीच होने के बावजूद कुदुदंड क्षेत्र में दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति है। शासन-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल नाम के लिए सक्रिय हैं, जबकि आम जनता छह महीनों से बिजली की समस्या को लेकर परेशान है।

इधर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर एवं ग्रामीण) 6 अक्टूबर को बिजली कार्यालय तिफरा का घेराव और तालाबंदी करेगी। यह आंदोलन प्रदेश में बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि, लगातार बिजली कटौती और भूपेश सरकार की 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त करने के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।

शहर अध्यक्ष विजय पांडेय और ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बिजली की मार झेल रही है, जबकि उद्योगपति इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन उजड़ रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, सड़कें खराब है, पर सरकार उद्योगपतियों के इशारों पर नाच रही है। अध्यक्ष ने कहा कि 9 या 12 वॉट के बल्ब जलाने पर भी कई गुना ज्यादा बिल आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 04:23 pm

Published on:

06 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / 6 माह से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला… 10 हजार लोगों की बिजली मुश्किल, आए दिन घंटों गुल रहती है लाइट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CIMS में नशेबाजों पर सख्ती! ब्रेथ एनालाइजर से जांच, पकड़े जाने पर सीधे पुलिस के हवाले…

CIMS में नशेबाजों पर सख्ती! ब्रेथ एनालाइजर से जांच, पकड़े जाने पर सीधे पुलिस के हवाले...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Flight News: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानें हुईं कम! अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलेगी सुविधा, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी…

CG Flight News: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानें हुईं कम! अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलेगी सुविधा, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: गूगल ब्वॉय कम्प्यूटर की तरह हल करता है मैथ्स के सवाल, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं प्रतिभा के कायल

CG News: गूगल ब्वॉय कम्प्यूटर की तरह हल करता है मैथ्स के सवाल, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं प्रतिभा के कायल
बिलासपुर

रिहायशी इलाकों में OYO होटल का कब्जा! संदिग्ध गतिविधियों से लोग परेशान, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

रिहायशी इलाकों में OYO होटल का कब्जा! संदिग्ध गतिविधियों(photo-patrika)
बिलासपुर

दर्दनाक हादसा..! पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी…

दर्दनाक हादसा... पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.