डिप्टी CM ने अधिकारियों की ली क्लास! 2500 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी शुरू, बिजली की समस्या खत्म…

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना विशेष प्रयासों से जिले में गति पकड़ रही है इस पर किसी भी प्रकार से कोताही बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक उपभोक्ता को स्थायी समाधान मिलेगा।