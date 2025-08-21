डिप्टी CM ने अधिकारियों की ली क्लास! 2500 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी शुरू, बिजली की समस्या खत्म…

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 2500 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाने की कार्ययोजना तैयार की गई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वयं इसकी समीक्षा की। साथ ही गुणवत्तापूर्ण व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बिजली उपभोक्ताओं, किसानों को गुणवत्तापूर्ण व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू किया है। इसी कड़ी में आरडीएसएस योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक उपमुख्यमंत्री व क्षेत्रीय विधायक विजय शर्मा की उपस्थिति में स्थानीय विधायक कार्यालय कवर्धा में सम्पन्न हुई।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिजली नेटवर्क को सुदृढ़ करने का काम चल रहा है। इस योजना पूर्ण होने से उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज, ओवरलोड और बार-बार ट्रिपिंग जैसी परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी। योजना अंतर्गत 2500 से अधिक नए ट्रांसफार्मर जल्द लगाए जाएंगे।
बैठक में बिजली विभाग से ईडीएस सेलेट एईई बीके कुसरे, एसई ए ठाकुर, एसई आर घोष, ईई जीएस फ्लोरा, केके झा, आरके गोस्वामी सहित विभागीय इंजीनियर व कैब कॉन कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अंत में विशेष रूप से छांटा झा क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा उठाये गए लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए बस्ती और पंप को अलग-अलग फीडर से जोड़ने पर सहमति बनी। वहीं लासाटोला और मैनपुरी क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग को देखते हुए स्थायी समाधान तक 63 केवीए का अस्थायी ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश उपमुख्यमंत्री द्वारा दिए गए।
वहीं उपमुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए पोल की मजबूती क्वालिटी और अलाइनमेंट पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर कार्य स्थायी और टिकाऊ हो ताकि आगे दोबारा देखने की आवश्यकता न पड़े।
बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना विशेष प्रयासों से जिले में गति पकड़ रही है इस पर किसी भी प्रकार से कोताही बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक उपभोक्ता को स्थायी समाधान मिलेगा।
कार्य को मजबूती के साथ जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगने का निर्देश दिया। उन्होंने कैब कॉन कंपनी के प्रतिनिधियों को हिदायत देते हुए कहा कार्यो के गुणवत्ता की बाह्य समीक्षा भी करायी जाएगी। गुणवत्ता मानक में किसी भी प्रकार से कमी बर्दास्त नहीं किया जाएगा। कार्यों को और अधिक गति देकर जल्द से जल्द पूर्ण करें।
विभागीय कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर फीडर सेग्रिगेशन और सप्रेशन कार्य प्रस्तावित थे, जिनमें प्रगति की समीक्षा की गई। एलटी लाइन सुधार कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। अब तक 539 ग्रामों में पोल और केबल बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और लगभग 5270 पोल लगाए जा चुके हैं।