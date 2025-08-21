CG News: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई! जिले में 3 हजार फर्जी बीपीएल राशन कार्ड रद्द

बताया गया कि जिले के 98 हितग्राही वर्तमान में सरकारी नौकरी में उच्च पद पर कार्यरत हैं, फिर भी बीपीएल कार्ड से हर महीने मुफ्त राशन ले रहे थे। वहीं कई शिक्षकों का वेतन 70 हजार से अधिक है, लेकिन उनके पास भी गरीबी रेखा का कार्ड पाया गया। जांच के आगे बढ़ते ही कई बड़े नाम सामने आने की संभावना है। विभागीय कार्रवाई जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी है।