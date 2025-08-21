Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई! जिले में 3 हजार फर्जी बीपीएल राशन कार्ड रद्द

CG News: खाद्य विभाग के अनुसार, पिछले छह से बारह महीनों से राशन नहीं लेने वाले 3,375 उपभोक्ताओं के नाम भी सूची में हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News: केंद्र सरकार के निर्देश पर बस्तर जिले में खाद्य विभाग ने बीपीएल राशन कार्डों की गहन जांच शुरू कर दी है। अब तक 63,134 संदिग्ध कार्डधारियों की सूची विभाग को प्राप्त हुई है। इनमें डुप्लीकेट आधार कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम पर बने कार्ड और लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ता शामिल हैं।

CG News: दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी

खाद्य विभाग की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर रही है और अब तक 3000 फर्जी कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच में ऐसे हितग्राही भी सामने आए हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख से अधिक है, फिर भी वे बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे थे। सूची में उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, बड़े व्यापारी और समृद्ध किसान तक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1619 नग घरेलु गैस सिलेंडर जब्त
बलोदा बाज़ार
खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

बताया गया कि जिले के 98 हितग्राही वर्तमान में सरकारी नौकरी में उच्च पद पर कार्यरत हैं, फिर भी बीपीएल कार्ड से हर महीने मुफ्त राशन ले रहे थे। वहीं कई शिक्षकों का वेतन 70 हजार से अधिक है, लेकिन उनके पास भी गरीबी रेखा का कार्ड पाया गया। जांच के आगे बढ़ते ही कई बड़े नाम सामने आने की संभावना है। विभागीय कार्रवाई जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी है।

25 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले 9 व्यापारी

CG News: खाद्य विभाग के अनुसार, पिछले छह से बारह महीनों से राशन नहीं लेने वाले 3,375 उपभोक्ताओं के नाम भी सूची में हैं। इनमें मृत व्यक्ति, अन्यत्र निवास कर रहे लोग और ई-केवाईसी न कराने वाले कार्डधारक शामिल हैं। इसके अलावा 25 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले 9 व्यापारी भी बीपीएल कार्डधारी पाए गए।

घनश्याम राठौर, खाद्य नियंत्रक अधिकारी: केंद्र सरकार से प्राप्त सूची के आधार पर जिलेभर में जांच अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे के दौरान अब तक करीब 3 हजार फर्जी बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जिन हितग्राहियों की सालाना आय अधिक है, सरकारी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ाव है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य वास्तविक गरीब परिवारों को ही योजनाओं का लाभ दिलाना है।

ये भी पढ़ें

एक्शन मोड में खाद्य विभाग, फल विक्रेताओं को दी चेतावनी, कहा- लोगों के स्वास्थ्य से न करें खिलवाड़
दंतेवाड़ा
बचेली मुख्य बाजार में खाद्य विभाग का औचक निरीक्षण (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 11:24 am

Published on:

21 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई! जिले में 3 हजार फर्जी बीपीएल राशन कार्ड रद्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.