Bar Council Results: वकील बनने छत्तीसगढ़ के 2663 अभ्यर्थी ने दी परीक्षा, आधे से ज्यादा फेल

अब बार काउंसिल द्वारा 2026 में 7 जून को फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। बीए, बीकॉम एलएलबी व एलएलबी उत्तीर्ण करने वाले छात्र इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए 11 फरवरी से ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना शुरू होगा, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। 22 मई को एडमिट कार्ड जारी होगा और 7 जून को इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम ओपन बुक होगा। इसमें अभ्यर्थी बेयर एक्ट लेकर परीक्षा में बैठ सकते हैं।