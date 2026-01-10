10 जनवरी 2026,

शनिवार

बिलासपुर

Crime News: सरकारी चावल खाओ, काम मत करो… कहकर देवर ने भाभी को जमकर पीटा, जानें क्या है पूरा मामला?

Crime News: जब भाभी सुबह काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी देवर ने यह कहते हुए विवाद शुरू किया कि सरकार चावल दे रही है, इसलिए उसे काम छोड़ देना चाहिए।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 10, 2026

देवर ने भाभी को जमकर पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवर ने भाभी को जमकर पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चकरभाठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छतौना गांव में एक मेहनतकश महिला पर उसके ही देवर ने बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़िता दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी, लेकिन उसका यही आत्मनिर्भर होना आरोपी को नागवार गुजरा।

जानें पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छतौना निवासी शीला कौशिक (उम्र 30 वर्ष) रोज की तरह सुबह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसका देवर सुरेन्द्र कौशिक वहां पहुंचा और बेवजह विवाद शुरू कर दिया। आरोपी ने महिला से कहा कि सरकार से मुफ्त चावल मिल रहा है, इसलिए उसे बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है।

जब शीला कौशिक ने काम छोड़ने से इनकार किया और अपने बच्चों की जिम्मेदारी का हवाला दिया, तो आरोपी देवर आपा खो बैठा। पहले तो उसने महिला को धमकाया, फिर देखते ही देखते उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में शीला को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया।

थाने में शिकायत दर्ज

घटना के बाद पीड़िता ने चकरभाठा थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी देवर के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकारी योजनाओं का हवाला देकर एक महिला को आत्मनिर्भर बनने से रोकना और फिर उस पर हिंसा करना, गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

