Crime News: सरकारी चावल खाओ, काम मत करो… कहकर देवर ने भाभी को जमकर पीटा, जानें क्या है पूरा मामला?

घटना के बाद पीड़िता ने चकरभाठा थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी देवर के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।