5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

कपड़े सिलवाने के बहाने महिला से माँगा नंबर, फिर… अश्लील कॉल कर देता रहा धमकियाँ, जानें शादीशुदा युवक की शर्मनाक हरकतें…

CG Crime News: भिलाई जिले में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक महिला को लंबे समय तक अश्लील फोन कॉल और धमकियों से परेशान किए जाने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Dec 05, 2025

भिलाई में महिला से दुर्व्यवहार(photo-patrika)

भिलाई में महिला से दुर्व्यवहार(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक महिला को लंबे समय तक अश्लील फोन कॉल और धमकियों से परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता कपड़े सिलने का काम करती है। आरोप है कि एक शादीशुदा युवक अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने महिला के घर आया और इसी दौरान उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद वह लगातार उसे परेशान करने लगा।

शिकायत में महिला ने बताया कि शुरुआत में आरोपी सामान्य बातचीत करता था, लेकिन कुछ ही समय बाद वह बार-बार फोन कर अश्लील बातें करने लगा। इतना ही नहीं, उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर गाली-गलौज की और किडनैप करने की धमकी तक दी।

CG Crime News: भिलाई में महिला से दुर्व्यवहार

पीड़िता के पति ने भी आरोपी की हरकतों का विरोध किया था, जिसके बाद कुछ समय तक युवक शांत रहा। लेकिन 28 नवंबर को दोपहर करीब 12.30 बजे उसने फिर अलग-अलग नंबरों से फोन करना शुरू कर दिया। महिला के अनुसार आरोपी फोन पर प्रेम संबंध का झांसा देने की कोशिश करता है और मना करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि कॉल डिटेल और नंबरों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 03:55 pm

Published on:

05 Dec 2025 03:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कपड़े सिलवाने के बहाने महिला से माँगा नंबर, फिर… अश्लील कॉल कर देता रहा धमकियाँ, जानें शादीशुदा युवक की शर्मनाक हरकतें…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Brother Killed Brother: भाई ने की भाई की हत्या, ह‍ंसिया से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को दिया अंजाम

भाई ने की भाई की हत्या (Patrika symbolic image)
भिलाई

Bhilai Bulldozer Action: गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव का 10 साल पुराना कब्जा ध्वस्त, PM आवास के लिए होगी जमीन इस्तेमाल

भिलाई निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Crime News: साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़! 1.20 करोड़ के अवैध लेनदेन में 7 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई में साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
भिलाई

दुर्ग में लाठीचार्ज! प्रदर्शन कर रहे जमीन कारोबारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मचा बवाल

Durg Land Guideline Protest
भिलाई

Bhilai News: मैत्री बाग में सफेद बाघिन जया की मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि

Bhilai News: भिलाई मैत्री बाग में सफेद बाघिन जया की मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.