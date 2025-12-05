कपड़े सिलवाने के बहाने महिला से माँगा नंबर, फिर… अश्लील कॉल कर देता रहा धमकियाँ, जानें शादीशुदा युवक की शर्मनाक हरकतें…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक महिला को लंबे समय तक अश्लील फोन कॉल और धमकियों से परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता कपड़े सिलने का काम करती है। आरोप है कि एक शादीशुदा युवक अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने महिला के घर आया और इसी दौरान उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद वह लगातार उसे परेशान करने लगा।