भाई ने की भाई की हत्या (Patrika symbolic image)
Brother Killed Brother: भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पुरैना में गुरुवार शाम घरेलू व संपत्ति विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आक्रोशित छोटे भाई ने बड़े भाई पर हंसिया से हमला कर उसकी जान ले ली।
भिलाई तीन थाना पुलिस ने बताया कि घटना शाम लगभग 7 बजे की है। मृतक और आरोपी सगे भाई हैं और एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जिसे लेकर परिवार में कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी थी।
प्रारंभिक पुलिस जांच में इस बात की पुष्ट हुई है कि विवाद के समय दोनों भाई ने साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, इसी दौरान प्रॉपर्टी के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया। आरोपी मुकेश निर्मलकर आवेश में आ गया। उसने घर से हंसिया लाकर बड़े भाई राजू निर्मलकर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। किसी को बीच-बचाव का मौका नहीं मिला। राजू निर्मलकर की मौके पर ही मौत हो गई।
आसपास के लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद भिलाई तीन पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। हत्या के आरोपी छोटे भाई मुकेश निर्मलकर को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।
राजू के जीजा सुखदेव सिंह ने बताया कि सुबह मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि दोनों भाई चाकू लेकर लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में जब विवाद बढ़ा, तो मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर हसिया से वार किया था। पड़ोसी और स्थानीय लोग भी इस घटना को देखकर हैरान और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों भाई अक्सर छोटे-मोटे विवादों में उलझ जाते थे, लेकिन यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है।
