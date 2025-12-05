5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Brother Killed Brother: भाई ने की भाई की हत्या, ह‍ंसिया से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को दिया अंजाम

Brother Killed Brother: भिलाई के पुरैना इलाके में गुरुवार शाम को छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सुबह से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

भाई ने की भाई की हत्या (Patrika symbolic image)

भाई ने की भाई की हत्या (Patrika symbolic image)

Brother Killed Brother: भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पुरैना में गुरुवार शाम घरेलू व संपत्ति विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आक्रोशित छोटे भाई ने बड़े भाई पर हंसिया से हमला कर उसकी जान ले ली।

भिलाई तीन थाना पुलिस ने बताया कि घटना शाम लगभग 7 बजे की है। मृतक और आरोपी सगे भाई हैं और एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जिसे लेकर परिवार में कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच में इस बात की पुष्ट हुई है कि विवाद के समय दोनों भाई ने साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, इसी दौरान प्रॉपर्टी के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया। आरोपी मुकेश निर्मलकर आवेश में आ गया। उसने घर से हंसिया लाकर बड़े भाई राजू निर्मलकर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। किसी को बीच-बचाव का मौका नहीं मिला। राजू निर्मलकर की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ

आसपास के लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद भिलाई तीन पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। हत्या के आरोपी छोटे भाई मुकेश निर्मलकर को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।

परिवार और पड़ोसियों के बयान

राजू के जीजा सुखदेव सिंह ने बताया कि सुबह मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि दोनों भाई चाकू लेकर लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में जब विवाद बढ़ा, तो मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर हसिया से वार किया था। पड़ोसी और स्थानीय लोग भी इस घटना को देखकर हैरान और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों भाई अक्सर छोटे-मोटे विवादों में उलझ जाते थे, लेकिन यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है।

ये भी पढ़ें

2 महीने बाद हत्या का आरोपी बिहार से पकड़ा गया, 120 की शराब 250 में बेचने पर शुरू हुआ था विवाद… युवक को मार डाला था
बिलासपुर
2 महीने बाद बिहार से पकड़ाया आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Brother Killed Brother: भाई ने की भाई की हत्या, ह‍ंसिया से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को दिया अंजाम

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai Bulldozer Action: गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव का 10 साल पुराना कब्जा ध्वस्त, PM आवास के लिए होगी जमीन इस्तेमाल

भिलाई निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Crime News: साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़! 1.20 करोड़ के अवैध लेनदेन में 7 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई में साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
भिलाई

दुर्ग में लाठीचार्ज! प्रदर्शन कर रहे जमीन कारोबारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मचा बवाल

Durg Land Guideline Protest
भिलाई

Bhilai News: मैत्री बाग में सफेद बाघिन जया की मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि

Bhilai News: भिलाई मैत्री बाग में सफेद बाघिन जया की मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि
भिलाई

Road Accident: टोल बचाने का खेल बना काल! साइकिल से घर लौट रहे मासूमों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर

भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.