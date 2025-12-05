राजू के जीजा सुखदेव सिंह ने बताया कि सुबह मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि दोनों भाई चाकू लेकर लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में जब विवाद बढ़ा, तो मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर हसिया से वार किया था। पड़ोसी और स्थानीय लोग भी इस घटना को देखकर हैरान और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों भाई अक्सर छोटे-मोटे विवादों में उलझ जाते थे, लेकिन यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है।