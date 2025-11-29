Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

2 महीने बाद हत्या का आरोपी बिहार से पकड़ा गया, 120 की शराब 250 में बेचने पर शुरू हुआ था विवाद… युवक को मार डाला था

Murder Case Update: शराब विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद फरार चल रहा आरोपी आकाश शर्मा को पुलिस ने बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 29, 2025

2 महीने बाद बिहार से पकड़ाया आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

2 महीने बाद बिहार से पकड़ाया आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Murder Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो महीने पहले हुई हत्या की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शराब विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद फरार चल रहा आरोपी आकाश शर्मा को पुलिस ने बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

यह घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। यहां अवैध शराब बेचने वाले कुछ बदमाशों ने दो युवकों पर लकड़ी के बत्तों से हमला कर दिया था। इस हमले में 19 वर्षीय साहिल सोनकर की मौत हो गई थी, जबकि उसका दोस्त किशन यादव गंभीर रूप से घायल हुआ था।

Bilaspur Murder Case: ब्लैक में शराब खरीदने गए थे दोनों दोस्त

दरअसल, सिटी कोतवाली क्षेत्र के करबला निवासी किशन यादव (19) 12 अक्टूबर की रात दयालबंद निवासी अपने दोस्त साहिल सोनकर के साथ लुतरा उर्स देखने गया था। कार्यक्रम से लौटते समय, करीब तीन बजे दोनों युवक शहर लौटे। इस दौरान साहिल ने शराब पीने की इच्छा जताई। दोनों दोस्त तिफरा सब्जी मंडी के पास उस जगह पहुंचे, जहां साहिल साहू नाम का युवक ब्लैक में शराब बेच रहा था।

120 रुपए की बोतल के लिए 250 रुपए मांगे

साहिल साहू ने 120 रुपए की बोतल के लिए 250 रुपए मांगे, जिस पर दोनों दोस्तों ने दाम कम करने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में बहस झगड़े में बदल गई। साहिल साहू ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और फिर सभी ने मिलकर दोनों युवकों पर हमला बोल दिया। किशन किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन साहिल गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

इस वारदात के बाद पुलिस की टीम साहिल साहू और नाबालिग को पकड़ने में (Bilaspur Murder Case) कामयाब रही। जबकि, आकाश शर्मा फरार हो गया था।

दो महीने बाद बिहार में दबोचा गया आरोपी

पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि फरार आरोपी आकाश शर्मा बिहार के मुंगेर में छिपा है। टीम तुरंत बिहार रवाना हुई और उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

Published on:

29 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / 2 महीने बाद हत्या का आरोपी बिहार से पकड़ा गया, 120 की शराह 250 में बेचने पर शुरू हुआ था विवाद… युवक को मार डाला था

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

