2 महीने बाद हत्या का आरोपी बिहार से पकड़ा गया, 120 की शराब 250 में बेचने पर शुरू हुआ था विवाद… युवक को मार डाला था

साहिल साहू ने 120 रुपए की बोतल के लिए 250 रुपए मांगे, जिस पर दोनों दोस्तों ने दाम कम करने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में बहस झगड़े में बदल गई। साहिल साहू ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और फिर सभी ने मिलकर दोनों युवकों पर हमला बोल दिया। किशन किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन साहिल गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।