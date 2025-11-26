Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Murder News: पड़ोसी ने की मासूम की हत्या… घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

Breaking News: लैलूंगा थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव में 7 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है।

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Nov 26, 2025

मासूम को उतारा मौत के घाट (Photo Patrika)

मासूम को उतारा मौत के घाट (Photo Patrika)

Murder News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव में 7 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जैसे ही परिजनों को इसकी खबर मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

जानकारी के मुताबिक, यह जघन्य अपराध पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया है। बच्ची अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और दूसरी कक्षा की छात्रा थी। बुधवार सुबह उसका शव मामा के पड़ोसी के घर में संदिग्ध हालत में मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

गला दबाकर हत्या

शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बच्ची के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे गला दबाकर हत्या की पुष्टि की आशंका गहराई है। इस सनसनीखेज घटना (Murder News) के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हत्या में कितने लोग शामिल थे और पूरे घटनाक्रम का कारण क्या था, इसे लेकर जांच जारी है। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

26 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Murder News: पड़ोसी ने की मासूम की हत्या… घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

