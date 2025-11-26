Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Crime news: पिकनिक मनाने मैनपाट गए युवक की कुएं में मिली लाश, सिर पर चोट के निशान देख घरवाले बोले- हत्या की गई है

Crime news: बच्चों को लेकर ड्राइवर के साथ पिकनिक मनाने गया था 22 वर्षीय युवक, घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरु की तो दूसरे दिन कुएं में मिली लाश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 26, 2025

Crime news

Young man body found into the well in his village (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक रविवार को बच्चों व ड्राइवर के साथ पिकनिक मनाने मैनपाट गया था। वहां से शाम तक सभी लौट आए थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की तो उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच मंगलवार की शाम उसका शव गांव के ही कुएं में तैरता मिला। युवक के सिर पर चोट के निशान देख परिजनों ने कहा कि इसकी हत्या (Crime news) की गई है। पुलिस आत्महत्या व हत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुम्हरता निवासी हरेंद्र सिंह 22 वर्ष अपने बच्चे, गांव के कुछ बच्चों और ड्राइवर के साथ वाहन से रविवार को पिकनिक मनाने मैनपाट गया था। मैनपाट में घूमने के बाद शाम तक सभी गांव आ गए थे। ड्राइवर व बच्चे तो घर लौट पहुंच गए, लेकिन हरेंद्र वापस नहीं आया था। जब रातभर वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन (Crime news) शुरु कर दी।

रिश्तेदारों के घर भी उसका पता नहीं चला। इसी बीच मंगलवार की शाम करीब 5 बजे कुछ लोगों ने गांव के ही कुएं में उसकी लाश तैरती देखी। इसकी (Crime news) सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर दरिमा पुलिस भी मौके पर पहुंची।

Crime news: शव पर मिले चोट के निशान

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हरेंद्र का शव (Crime news) कुएं से बाहर निकलवाया। उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए दरिमा अस्पताल में रखवाया। बुधवार को पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

परिजन ने हत्या का लगाया आरोप

इधर मृतक के परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देख उसकी हत्या (Crime news) का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसी ने हत्या करने के बाद उसका शव कुएं में फेंक दिया है। युवक की मौत से उसकी पत्नी जहां सदमे में हैं, वहीं परिजनों व गांव में भी मातम पसरा हुआ है।

Updated on:

26 Nov 2025 02:03 pm

Published on:

26 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Crime news: पिकनिक मनाने मैनपाट गए युवक की कुएं में मिली लाश, सिर पर चोट के निशान देख घरवाले बोले- हत्या की गई है

