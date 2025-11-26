Crime news: पिकनिक मनाने मैनपाट गए युवक की कुएं में मिली लाश, सिर पर चोट के निशान देख घरवाले बोले- हत्या की गई है

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक रविवार को बच्चों व ड्राइवर के साथ पिकनिक मनाने मैनपाट गया था। वहां से शाम तक सभी लौट आए थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की तो उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच मंगलवार की शाम उसका शव गांव के ही कुएं में तैरता मिला। युवक के सिर पर चोट के निशान देख परिजनों ने कहा कि इसकी हत्या (Crime news) की गई है। पुलिस आत्महत्या व हत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है।