Murder Case: तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को बेरहमी से मार डाला, पहले सीने पर लात मारी, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

जशपुर में दोस्ती शर्मसार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder Case: जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तंबाकू नहीं देने की मामूली बात पर एक युवक ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोनकेल-चराईखारा की है।
जानकारी के मुताबिक अशोक राम (35) और संदीप एक्का (35) गांव के ही एक दोस्त के घर के आंगन में आग ताप रहे थे। इसी दौरान संदीप ने अशोक से तंबाकू मांगी। जिस पर अशोक ने मना कर दिया। अशोक ने साफ कहा इतना पैसा नहीं कि रोज-रोज तंबाखू खिलाऊं। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो अशोक घर की ओर चला गया, लेकिन संदीप पीछे-पीछे पहुंच गया।
घर पहुंचते ही उसने अशोक को मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया और सीने में लात से वार कर दिया। घायल अशोक रातभर तकलीफ में तड़पता रहा। सूचना पर सरपंच पहुंचे तो अशोक ने खुद हमलावर का नाम बताया और सुबह इलाज के लिए अस्पताल जाने की बात कही। लेकिन बुधवार सुबह जब परिजन उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही अशोक ने दम तोड़ दिया।
मृतक के चाचा विद्याधर राम ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल धारा 103(1), 332(ए) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण, शव पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि चोटों के कारण हुई आंतरिक क्षति से मौत हुई है यानी मामला साफ तौर पर हत्यात्मक है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप एक्का को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार भी कर लिया।
