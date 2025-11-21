Murder Case: तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को बेरहमी से मार डाला, पहले सीने पर लात मारी, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

मृतक के चाचा विद्याधर राम ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल धारा 103(1), 332(ए) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण, शव पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि चोटों के कारण हुई आंतरिक क्षति से मौत हुई है यानी मामला साफ तौर पर हत्यात्मक है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप एक्का को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार भी कर लिया।