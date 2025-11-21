Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

Murder Case: तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को बेरहमी से मार डाला, पहले सीने पर लात मारी, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

Crime News: जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तंबाकू नहीं देने की मामूली बात पर एक युवक ने अपने ही दोस्त की जान ले ली।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

जशपुर में दोस्ती शर्मसार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जशपुर में दोस्ती शर्मसार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Murder Case: जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तंबाकू नहीं देने की मामूली बात पर एक युवक ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोनकेल-चराईखारा की है।

जानकारी के मुताबिक अशोक राम (35) और संदीप एक्का (35) गांव के ही एक दोस्त के घर के आंगन में आग ताप रहे थे। इसी दौरान संदीप ने अशोक से तंबाकू मांगी। जिस पर अशोक ने मना कर दिया। अशोक ने साफ कहा इतना पैसा नहीं कि रोज-रोज तंबाखू खिलाऊं। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो अशोक घर की ओर चला गया, लेकिन संदीप पीछे-पीछे पहुंच गया।

अस्पताल ले जाते समय मौत

घर पहुंचते ही उसने अशोक को मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया और सीने में लात से वार कर दिया। घायल अशोक रातभर तकलीफ में तड़पता रहा। सूचना पर सरपंच पहुंचे तो अशोक ने खुद हमलावर का नाम बताया और सुबह इलाज के लिए अस्पताल जाने की बात कही। लेकिन बुधवार सुबह जब परिजन उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही अशोक ने दम तोड़ दिया।

आरोपी ने किया अपराध कबूल

मृतक के चाचा विद्याधर राम ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल धारा 103(1), 332(ए) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण, शव पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि चोटों के कारण हुई आंतरिक क्षति से मौत हुई है यानी मामला साफ तौर पर हत्यात्मक है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप एक्का को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार भी कर लिया।

ये भी पढ़ें

घर से घसीटकर ले गए, फिर ईंट से कुचल दिया चेहरा… इस बात पर आरोपियों ने युवक को उतारा मौत के घाट, फैली सनसनी
भिलाई
Azamgarh Murder News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 11:31 am

Published on:

21 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / Murder Case: तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को बेरहमी से मार डाला, पहले सीने पर लात मारी, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अवैध भ्रूण जांच कराने वालों की अब खैर नहीं! जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम

बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम (photo source- Patrika)
जशपुर नगर

जंगल में गूंजा मौत का भनभनाहट, लकड़ी बीनने गया युवक बना मधुमक्खियों का शिकार, 3 दिन तड़पने के बाद तोड़ा दम

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)
जशपुर नगर

तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार बच्चे को मारी जबरदस्त ठोकर, इस हाल में पहुंचा अस्पताल, चालक फरार

सड़क हादसे (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
जशपुर नगर

Elephant Attack In CG: हाथी का कहर… गजराज के हमले से एक ग्रामीण की मौत, खेत पर इस हाल में मिली लाश

गजराज मचा रहे उत्पात (फोटो सोर्स - पत्रिका)
जशपुर नगर

Swami Atmanand School: CM के गृह जिले में शिक्षा संकट! आत्मानंद विद्यालयों में 81 पद रिक्त, बच्चों का भविष्य अधर में

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.