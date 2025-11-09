घर से घसीटकर ले गए, फिर ईंट से कुचल दिया चेहरा… इस बात पर आरोपियों ने युवक को उतारा मौत के घाट, फैली सनसनी

Murder News, Pc: Patrika
CG Murder Case: कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला नगर निवासी वेदुरवाड़ा संतोष आचारी (46) की शुक्रवार रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक दर्जन से अधिक नशे में धुत युवकों ने पहले उसके घर का दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर घुसकर जमकर मारपीट की।
इसके बाद गंभीर रूप से घायल संतोष को चार आरोपी पकड़कर करीब डेढ़ किलोमीटर दूर सदर सराफा लाइन की तंग गली में ले गए और वहां ईंट से चेहरा व सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी चैत्रराम उर्फ दादू सन्नी, तरुण सोनी, मनीष सोनी समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया गया कि संतोष ने प्रेम विवाह किया था और उसकी तीन बेटियां हैं। वह शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से विवाद करता था। इस कारण उसकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। चार दिन पहले उसने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया था।
टीआई तापेश नेताम ने बताया कि मृतक संतोष आचारी ब्याज पर पैसा चलाता था। मुख्य आरोपी दादू सन्नी ने उससे कर्ज लिया था और ब्याज नहीं चुका पा रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार देर रात शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गाली-गलौज के दौरान संतोष ने दादू पर ईंट फेंकी, जिससे वह घायल हो गया। इसी बात से नाराज होकर दादू ने साथियों के साथ हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी पहले संतोष के घर में घुसे, उसे बाहर निकाला और कार के सामने लाकर बेरहमी से पीटा। जब वह बेसुध हो गया तो चार युवक उसे उठाकर सराफा बाजार की गली में ले गए, जहां ईंट से चेहरा और सिर कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। मृतक के शरीर पर घाव थे और उसके कपड़े तक उतारे गए थे।
आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामले पहले से दर्ज हैं। घटना के बाद भी वे हंसते हुए मौके से लौट गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह हत्या सबसे व्यस्त सराफा बाजार की गली में हुई, जहां रात-दिन पुलिस की गश्त रहती है। लोगों में आक्रोश है कि शहर के बीचोंबीच ऐसी वारदात हो गई और किसी ने भी विरोध या शोर नहीं किया।
संतोष ने पैसे की लेनदेन को लेकर शराब के नशे में गाली-गलौज की थी। नशे में गाली-गलौज वजह बन गई। मामले में दस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। इस वारदात में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। - सुखनंदन राठौर, एएसपी शहर
