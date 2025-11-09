घर से घसीटकर ले गए, फिर ईंट से कुचल दिया चेहरा… इस बात पर आरोपियों ने युवक को उतारा मौत के घाट, फैली सनसनी

टीआई तापेश नेताम ने बताया कि मृतक संतोष आचारी ब्याज पर पैसा चलाता था। मुख्य आरोपी दादू सन्नी ने उससे कर्ज लिया था और ब्याज नहीं चुका पा रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार देर रात शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गाली-गलौज के दौरान संतोष ने दादू पर ईंट फेंकी, जिससे वह घायल हो गया। इसी बात से नाराज होकर दादू ने साथियों के साथ हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।