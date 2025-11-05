कचरा फेंकने के मामूली विवाद पर महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8.20 बजे ग्राम बोरिद निवासी राधाबाई बघेल (52) बबूल के पेड़ की टहनियां तोडकऱ घर लाई थी। वह टहनियों की छाल उतारकर कचरा साफ कर रही थी। इसी दौरान पड़ोसी हेमा भारती पति पारस भारती (27) ने आरोप लगाया कि राधाबाई उसके घर के सामने कांटे और कचरा फैला रही है। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी हेमा ने राधाबाई पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। गंभीर अंदरूनी चोट लगने से राधाबाई की मौके पर ही मौत हो गई।