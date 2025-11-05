कचरा फेंकने के मामूली विवाद पर महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

हत्या (File Image)
CG Murder Case: रानीतराई थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिद में दातून का कचरा घर के सामने फेंकने की मामूली बात को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8.20 बजे ग्राम बोरिद निवासी राधाबाई बघेल (52) बबूल के पेड़ की टहनियां तोडकऱ घर लाई थी। वह टहनियों की छाल उतारकर कचरा साफ कर रही थी। इसी दौरान पड़ोसी हेमा भारती पति पारस भारती (27) ने आरोप लगाया कि राधाबाई उसके घर के सामने कांटे और कचरा फैला रही है। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी हेमा ने राधाबाई पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। गंभीर अंदरूनी चोट लगने से राधाबाई की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही रानीतराई पुलिस मौके पर पहुंची। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का पंचनामा किया गया और सीन ऑफ क्त्रसइम टीम ने सबूत जुटाए। चश्मदीद गवाहों और परिजन के बयान के आधार पर पुलिस ने हेमा भारती के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया। आरोपी महिला को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि
शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राधाबाई की मौत मारपीट से हुई अंदरूनी चोटों के कारण हुई। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग