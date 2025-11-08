Pregnant wife murder: गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, मायके से लाकर दिया वारदात को अंजाम, किया था प्रेम विवाह, थी तीसरी पत्नी

Wife dead body (Photo- Patrika)
सीतापुर। एक युवक अपनी पत्नी की शराब के नशे में आए दिन पिटाई करता था। जबकि इन दिनों वह 7 माह की गर्भवती थी। इसी बीच पड़ोसी महिला के बहकावे में आकर वह शुक्रवार को मायके चली गई थी। जब वह बाहर से घर लौटा तो पत्नी को न देख नाराज हो गया। इसके बाद वह पत्नी के मायके गया और उसे साथ घर ले आया। फिर उसने डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या (Pregnant wife murder) कर दी। महिला उसकी तीसरी पत्नी थी, उससे आरोपी ने प्रेम विवाह किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जजगा, कठरापारा निवासी 30 वर्षीय राजू दास पिता बन्नू दास घर में किराने की दुकान चलाता है। उसके इस काम में उसकी पत्नी मनबसिया माझी (Pregnant wife murder) भी हाथ बंटाया करती थी। मनबसिया से उसने प्रेम विवाह किया था। वह उसकी तीसरी पत्नी थी। राजू आए दिन शराब के नशे में उससे मारपीट करता था।
जबकि वह 7 माह की गर्भवती थी। शुक्रवार को वह किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब वह लौटा तो पत्नी घर में नहीं थी। इसी बीच उसे जानकारी मिली कि पड़ोसी महिला के बहकावे में आकर पत्नी (Pregnant wife murder) मायके चली गई थी। दरअसल राजू का पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से अनबन हो गया था।
इसकी वजह से जब भी राजू कहीं बाहर जाता, पड़ोस की महिला आकर उसकी पत्नी को बहका देती थी। इसके बाद राजू की पत्नी घर छोडक़र अपने मायके चली जाती थी। घटना के दिन भी यही हुआ।
पत्नी के मायके जाने की जानकारी मिलते ही गुस्से में तमतमाते हुए राजू वहां पहुंचा और उसे घर ले आया। घर लाते ही डंडे से गर्भवती पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, इससे उसकी मौत (Pregnant wife murder) हो गई।
इस मामले में पत्नी की हत्या के बाद मौके से फरार पति राजू दास को पुलिस ने घेराबंदी कर पत्थलगांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सीआर चंद्रा, उपनिरीक्षक रघुनाथ भगत, आरक्षक राकेश यादव व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
मृतका मनबसिया माझी (Pregnant wife murder) आरोपी राजू दास की तीसरी पत्नी थी। कुछ महीने पूर्व ही राजू दास ने उससे प्रेम विवाह किया था। वह 7 माह की गर्भवती थी। इससे पहले राजू की 2 पत्नियां राजू द्वारा बेरहमी से की जाने वाली पिटाई और प्रताडऩा से तंग आकर उसे छोडक़र चली गई थीं। अब तीसरी पत्नी को उसने मार डाला।
