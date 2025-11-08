Pregnant wife murder: गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, मायके से लाकर दिया वारदात को अंजाम, किया था प्रेम विवाह, थी तीसरी पत्नी

सीतापुर। एक युवक अपनी पत्नी की शराब के नशे में आए दिन पिटाई करता था। जबकि इन दिनों वह 7 माह की गर्भवती थी। इसी बीच पड़ोसी महिला के बहकावे में आकर वह शुक्रवार को मायके चली गई थी। जब वह बाहर से घर लौटा तो पत्नी को न देख नाराज हो गया। इसके बाद वह पत्नी के मायके गया और उसे साथ घर ले आया। फिर उसने डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या (Pregnant wife murder) कर दी। महिला उसकी तीसरी पत्नी थी, उससे आरोपी ने प्रेम विवाह किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।