Wife murder case: कमरे में सो रही पत्नी पर आधी रात कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ वार, रायपुर में मौत, पति गया जेल

अंबिकापुर. पत्नी की हत्या के मामले में दरिमा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पत्नी के साथ अक्सर आरोपी का लड़ाई झगड़ा होता था। इसी बीच 2 अपै्रल की रात को सोने के दौरान उसने पत्नी पर टांगी से जानलेवा हमला कर दिया था। इलाज के दौरान महिला की मौत (Wife murder case) रायपुर डीकेएस अस्पताल में हो गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।
सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंपापुर निवासी सबीना पति इंदर राम 30 वर्ष 2 अपै्रल की रात खाना खाकर कमरे में सो रही थी। रात करीब 1 बजे उसका पति टांगी लेकर कमरे में पहुंचा और उस पर जानलेवा हमला (Wife murder case) कर दिया था। इससे पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी।
हो-हल्ला सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे और लहूलुहान हालत में उसे लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया। यहां स्वास्थ्य में सुधार न होने और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे रायपुर रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान डीकेएस अस्पताल में महिला की मौत (Wife murder case) हो गई थी। रायपुर पुलिस जांच के लिए मर्ग डायरी दरिमा थाने को भेजा था।
दरिमा पुलिस ने मर्ग जांच व परिजन का बयान दर्ज किया। इसमें यह बात सामने आई कि पति-पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी बीच पति ने पत्नी की हत्या (Wife murder case) कर दी।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति इन्दर राम पिता बहादुर राम उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।