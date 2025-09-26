Wife murder case: कमरे में सो रही पत्नी पर आधी रात कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ वार, रायपुर में मौत, पति गया जेल

अंबिकापुर. पत्नी की हत्या के मामले में दरिमा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पत्नी के साथ अक्सर आरोपी का लड़ाई झगड़ा होता था। इसी बीच 2 अपै्रल की रात को सोने के दौरान उसने पत्नी पर टांगी से जानलेवा हमला कर दिया था। इलाज के दौरान महिला की मौत (Wife murder case) रायपुर डीकेएस अस्पताल में हो गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।