Blind murder case: साढ़ू ने मारा थप्पड़ तो दूसरे दिन कर दी हत्या, फिर नदी में फेंकी लाश, बोला- बह गया

राजपुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पतरापारा में गेउर नदी किनारे एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। इस अंधे कत्ल (Blind murder case) की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के साढू़ को गिरफ्तार किया है। दरअसल मृतक ने किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसी रंजिशवश आरोपी ने पत्थर से वार कर मृतक की हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया था।