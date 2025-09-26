Blind murder case: साढ़ू ने मारा थप्पड़ तो दूसरे दिन कर दी हत्या, फिर नदी में फेंकी लाश, बोला- बह गया

राजपुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पतरापारा में गेउर नदी किनारे एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। इस अंधे कत्ल (Blind murder case) की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के साढू़ को गिरफ्तार किया है। दरअसल मृतक ने किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसी रंजिशवश आरोपी ने पत्थर से वार कर मृतक की हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया था।
पुलिस ने बताया कि राजकुमार के भाई जवाहिर कोरवा ने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 सितंबर को पतरापारा निवासी राजकुमार के साथ उसका साढू़ खुयु कोरवा ग्राम बैढ़ी जोगालपारा गया था। इसके बाद खुयु कोरवा अकेले वापस आकर बताया कि गेउर नदी पार करते समय राजकुमार बह (Blind murder case) गया।
घटना की जानकारी लगते ही परिजन ने रात में ही नदी के आसपास राजकुमार की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। दूसरे दिन 21 सितंबर को पुन: तलाश करने पर देर शाम नदी के पास राजकुमार का शव (Blind murder case) मिला। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची व जांच के बाद शव को पीएम हेतु अस्पताल भेजा।
पीएम रिपोर्ट में पुलिस को जानकारी मिली कि राजकुमार कोरवा की मौत नेचर ऑफ डेथ होमोसाइडल हत्यात्मक प्रकृति का है। इसके बाद पुलिस ने हत्या (Blind murder case) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया।
विवेचना के दौरान संदेही खुयु कोरवा पिता केंदू कोरवा 40 वर्ष निवासी ग्राम बैढ़ी से कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने बताया कि 19 सितंबर को मृतक के घर में वह तथा परिवार के अन्य सदस्य शराब का सेवन किए थे। इसी बीच काम को लेकर राजकुमार व उसके बीच विवाद हो गया, तभी आवेश में आकर राजकुमार ने उसे थप्पड़ जड़ (Blind murder case) दिया। इससे वह नाखुश था।
दूसरे दिन 20 सितंबर को सुबह आरोपी राजकुमार के घर आया और दोनों ने फिर शराब पी। इसके बाद दोनों महुआ शराब लेने के लिए नदी के दूसरी ओर जोगालपारा गए। यहां से फिर शराब पीकर एक बोतल शराब लेकर साथ में लौट रहे थे।
तभी आरोपी ने पूर्व में मारे गए थप्पड़ की बात को लेकर रंजिशवश होकर राजकुमार के सीने में मुक्का मारा, फिर पास में पड़े पत्थर से वार (Blind murder case) कर दिया। इससे राजकुमार बेहोश होकर गिर गया तो आरोपी ने अपने गमछे से उसे खींचकर गेउर नदी में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी खोयु उर्फ खुयु कोरवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।