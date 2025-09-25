Girl student murder case: एकतरफा प्रेम प्रसंग में 8वीं की छात्रा की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा

बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़. एमसीबी जिले में एकतरफा प्रेम-प्रसंग में 8 माह पूर्व एक युवक ने 8वीं कक्षा में अध्ययनरत स्कूली छात्रा की हत्या (Murder) कर दी थी। इस मामले (Girl student murder case) में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ में चल रही थी। जघन्य हत्या के केस में अहम फैसला सुनाते की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।