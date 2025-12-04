4 दिसंबर 2025,

भिलाई

Crime News: साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़! 1.20 करोड़ के अवैध लेनदेन में 7 आरोपी गिरफ्तार

Crime News: सुपेला पुलिस और ACCU यूनिट ने जॉइंट ऑपरेशन में बंधन बैंक की ब्रांच में खोले गए 27 म्यूल अकाउंट्स का भंडाफोड़ किया है, जिनसे ₹1.20 करोड़ से अधिक की साइबर फ्रॉड रकम ट्रांसफर की गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

भिलाई में साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

भिलाई में साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

Crime News: सुपेला पुलिस और ACCU यूनिट ने एक जॉइंट ऑपरेशन में बंधन बैंक की सुपेला ब्रांच में खोले गए बैंक अकाउंट्स के एक नेटवर्क का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से मिले पैसे को लॉन्डर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि 27 अकाउंट होल्डर्स ने ये "म्यूल अकाउंट" खोले थे और साइबर क्रिमिनल्स द्वारा भेजे गए फंड्स को गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया था।

Crime News: 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की अवैध लेनदेन

जांच में पता चला कि इन अकाउंट्स से ₹1,20,57,549 की गैर-कानूनी रकम का लेन-देन किया गया था। यह पैसा पूरे देश में किए गए साइबर फ्रॉड से मिला था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 'कोऑर्डिनेशन पोर्टल' से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने पुष्टि की कि इन म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल फ्रॉड से मिले पैसे को खर्च करने और छिपाने के लिए किया गया था।

7 आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज

Crime News: अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने बंधन बैंक की नेहरू नगर ब्रांच के 27 अकाउंट्स के संदिग्ध होने पर BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 317(2), 318(4), और 3(5) के तहत सुपेला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि साइबर क्रिमिनल्स का यह नेटवर्क धोखाधड़ी के पैसे को म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए दूसरे कई अकाउंट्स में तेज़ी से ट्रांसफर करके पकड़े जाने से बचने की कोशिश करता है। इस पूरे मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।

