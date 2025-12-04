Crime News: साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़! 1.20 करोड़ के अवैध लेनदेन में 7 आरोपी गिरफ्तार

Crime News: सुपेला पुलिस और ACCU यूनिट ने एक जॉइंट ऑपरेशन में बंधन बैंक की सुपेला ब्रांच में खोले गए बैंक अकाउंट्स के एक नेटवर्क का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से मिले पैसे को लॉन्डर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि 27 अकाउंट होल्डर्स ने ये "म्यूल अकाउंट" खोले थे और साइबर क्रिमिनल्स द्वारा भेजे गए फंड्स को गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया था।