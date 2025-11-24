36 लाख की प्रॉपर्टी ठगी का बड़ा भंडाफोड़, शातिरों ने स्कूल संचालक को ऐसे लगाया चूना… जानें क्या है पूरा मामला?

फोटो सोर्स: पत्रिका
Fraud News: प्रॉपर्टी के नाम पर भरोसे का ऐसा खेल खेला गया कि एक स्कूल संचालक को 40 लाख रुपए की भारी ठगी का सामना करना पड़ा। आरोपियों ने पहले घर दिखाया, फिर 50 रुपए के स्टांप पर इकरारनामा कराया, लाखों रुपए ट्रांसफर करवाए और जब रजिस्ट्री कराने का समय आया तो पूरे सौदे का सच खुलकर सामने आ गया। मकान पहले से ही बैंक में बंधक था और आरोपी पीछे से नया इकरारनामा तैयार कर चुके थे।
विस्डम द ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल के संचालक अजीत शुक्ला ने भास्कर त्रिपाठी और दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार अप्रैल 2024 में दिनेश प्रताप सिंह ने प्रार्थी का परिचय अपने कथित मित्र भास्कर त्रिपाठी से कराया और विवेकानंद नगर स्थित मकान बेचने की बात कही। मकान पसंद आने पर 26 अप्रैल 2024 को 50 रुपए के स्टांप पर इकरारनामा किया गया, जिसमें दिनेश और अरुण सिंह साक्षी बने। इसी भरोसे के आधार पर अजीत शुक्ला ने अपने एसबीआई रायपुर खाते से 36 लाख रुपए भास्कर त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
इकरारनामे के अनुसार तीन माह में रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन आरोपी न तो रजिस्ट्री के लिए आए, न ही कोई जवाब दिया। बाद में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने आपस में मिलकर उसी मकान का दूसरा फर्जी इकरारनामा बना लिया और उसमें 40 लाख रुपए की अग्रिम राशि दिखा दी।
इतना ही नहीं, जिस मकान की बिक्री का दावा किया गया, वह एयू बैंक रायपुर में बंधक था। आरोपियों ने मूल दस्तावेज भी नहीं दिखाए और सिर्फ फोटोकॉपी देकर भ्रमित करते रहे। शिकायत मिलने पर सरकण्डा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले पर पुलिस जांच में जुट गई है। इस बात की पतासाजी भी की जा रही हैँ कि कहीं इस तरह की ठगी किसी अन्य पीड़ित के साथ भी की गई है।
