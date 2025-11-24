36 लाख की प्रॉपर्टी ठगी का बड़ा भंडाफोड़, शातिरों ने स्कूल संचालक को ऐसे लगाया चूना… जानें क्या है पूरा मामला?

विस्डम द ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल के संचालक अजीत शुक्ला ने भास्कर त्रिपाठी और दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार अप्रैल 2024 में दिनेश प्रताप सिंह ने प्रार्थी का परिचय अपने कथित मित्र भास्कर त्रिपाठी से कराया और विवेकानंद नगर स्थित मकान बेचने की बात कही। मकान पसंद आने पर 26 अप्रैल 2024 को 50 रुपए के स्टांप पर इकरारनामा किया गया, जिसमें दिनेश और अरुण सिंह साक्षी बने। इसी भरोसे के आधार पर अजीत शुक्ला ने अपने एसबीआई रायपुर खाते से 36 लाख रुपए भास्कर त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।