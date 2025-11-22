जवान बनकर और शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी, ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी 38 FIR के वांटेड… जानें क्राइम कुंडली

ठगने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Fraud News: खुद को जवान बताकर लोगों को झांसा देने और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वालों दो ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी ओडिशा से पकड़े गए हैं। आरोपियों के बैंक खातों और मोबाइल नंबरों पर अलग-अलग 15 राज्यों में कुल 38 एफआईआर दर्ज है।
रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने साइबर ठगी के मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद रेंज साइबर थाना की टीम ने मामलों की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी अजय हो और चिन्मय राउत की लोकेशन ओडिशा में मिली। इसके बाद टीम ने दोनों को ओडिशा में छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी अजय देवभोग में फेसबुक के जरिए जवान बनकर 9.5 लाख की ऑनलाइन ठगी में शामिल था। इसके अलावा खम्हारडीह में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 40 लाख की ऑनलाइन ठगी करने में चिन्मय शामिल था।
आरोपियों द्वारा ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों और मोबाइल नंबरों पर असम, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हैं। आरोपियों ने इन स्थानों पर इसी तरीके से ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
