जवान बनकर और शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी, ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी 38 FIR के वांटेड… जानें क्राइम कुंडली

रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने साइबर ठगी के मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद रेंज साइबर थाना की टीम ने मामलों की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी अजय हो और चिन्मय राउत की लोकेशन ओडिशा में मिली। इसके बाद टीम ने दोनों को ओडिशा में छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया।