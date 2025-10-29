Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसा व्यापारी, साइबर ठगों ने उड़ाए 13 लाख रुपए… शातिर ने ऐसे दिया था झांसा

Fraud News: सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर साइबर ठगों ने भिलाई-3 के एक व्यापारी से 13 लाख रुपए ठग लिए।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 29, 2025

Cyber ​​Fraud Update (Photo source- Patrika)

Cyber ​​Fraud Update (Photo source- Patrika)

Fraud News: सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर साइबर ठगों ने भिलाई-3 के एक व्यापारी से 13 लाख रुपए ठग लिए। शिकायत पर दुर्ग रेंज साइबर थाना पुलिस ने मामले में धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।

दुर्ग रेंज साइबर थाना टीआई वंदिता पाणिकर के अनुसार, उत्तर वसुधारा नगर, भिलाई-3 निवासी नारायण छेलीजा व्यवसायी हैं। उन्होंने फेसबुक पर ‘सावर्थ’ नामक ऐप का विज्ञापन देखा, जिसमें ट्रेडिंग निवेश पर भारी मुनाफे का दावा किया गया था। व्यापारी ने लिंक पर क्लिक किया तो उनसे संपर्क एक अज्ञात मोबाइल नंबर से किया गया। ठग ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए नारायण को निवेश करने के लिए राजी कर लिया। पहले छोटे मुनाफे का झांसा देकर उनका विश्वास जीता और फिर किस्तों में उनसे करीब 13 लाख रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

रिफंड के नाम पर टैक्स मांगा, तब नंबर ब्लॉक किया

पुलिस के अनुसार, जब व्यापारी ने निवेश का मुनाफा या रिफंड मांगा तो ठगों ने कहा कि राशि ट्रांसफर करने के लिए सात हजार रुपए टैक्स देना होगा। उन्होंने जब अतिरिक्त भुगतान से इनकार किया तो ठगों ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद व्यापारी को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत बैंक व साइबर थाना में शिकायत की।

Fraud News: खातों की डिटेल मंगवाई, जांच शुरू

टीआई वंदिता पाणिकर ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने ठगों द्वारा उपयोग किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। संबंधित बैंकों से ट्रांजेक्शन डिटेल मंगाई गई है।

दस्तावेज भी अपलोड कराए

छेलीजा ने पुलिस को बताया कि 6 अक्टूबर को फेसबुक पर विज्ञापन देखने के बाद उन्हें एक लिंक भेजा गया, जिसके माध्यम से उनके दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी अपलोड कराई गई। इसके बाद ठगों ने कुछ दिनों तक निवेश से मुनाफे की झूठी रिपोर्ट दिखाई और फिर रकम मांगते रहे।

Online fraud (Photo source- SBNRI)

Updated on:

29 Oct 2025 04:22 pm

Published on:

29 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसा व्यापारी, साइबर ठगों ने उड़ाए 13 लाख रुपए… शातिर ने ऐसे दिया था झांसा

