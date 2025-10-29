ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसा व्यापारी, साइबर ठगों ने उड़ाए 13 लाख रुपए… शातिर ने ऐसे दिया था झांसा

दुर्ग रेंज साइबर थाना टीआई वंदिता पाणिकर के अनुसार, उत्तर वसुधारा नगर, भिलाई-3 निवासी नारायण छेलीजा व्यवसायी हैं। उन्होंने फेसबुक पर ‘सावर्थ’ नामक ऐप का विज्ञापन देखा, जिसमें ट्रेडिंग निवेश पर भारी मुनाफे का दावा किया गया था। व्यापारी ने लिंक पर क्लिक किया तो उनसे संपर्क एक अज्ञात मोबाइल नंबर से किया गया। ठग ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए नारायण को निवेश करने के लिए राजी कर लिया। पहले छोटे मुनाफे का झांसा देकर उनका विश्वास जीता और फिर किस्तों में उनसे करीब 13 लाख रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए।