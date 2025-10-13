ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

Cyber Fraud: जालसाज आधार कार्ड सुधरवाने, शादी के कार्ड, सिम बंद होने का लिंक भेजकर ठगी कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली कर सकते हैं। यह चेतावनी इसलिए भी जरूरी है कि साइबर क्राइम विभाग ने लोगों की शिकायतों के बाद लगभग 1000 खतरनाक एंड्राइड पैकेट किट (एपीके ) फाइलों की सूची गूगल को भेजी है, ताकि ठग दोबारा ऐसी फाइलों का उपयोग न कर पाएं।