ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

Online fraud (Photo source- SBNRI)
Cyber Fraud: जालसाज आधार कार्ड सुधरवाने, शादी के कार्ड, सिम बंद होने का लिंक भेजकर ठगी कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली कर सकते हैं। यह चेतावनी इसलिए भी जरूरी है कि साइबर क्राइम विभाग ने लोगों की शिकायतों के बाद लगभग 1000 खतरनाक एंड्राइड पैकेट किट (एपीके ) फाइलों की सूची गूगल को भेजी है, ताकि ठग दोबारा ऐसी फाइलों का उपयोग न कर पाएं।
दरअसल, एंड्राइड फोन में एपीके फाइलों का लिंक भेजा जा सकता है। फोन के ऑपरेशन के लिए गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार एपीके फाइल को माना जाता है, जिससे देश में हजारों लोग पीड़ित हैं। साइबर क्राइम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एपीके फाइल को खोलना खतरे से खाली नहीं है।
एक बिल्डर के नाम पर ठगों ने उनके बैंक से ही एपीके फाइल के माध्यम से 8 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फर्जी लेटर पैड इस्तेमाल करते हुए बैंक में फोन किया था। एक अन्य मामले में शहर के एक कारोबारी को एपीके फाइल भेजकर उनके खाते से 38 बार ट्रांजेक्शन करते हुए 12 लाख रुपए की चपत लगा दी। फोन हैंग होने के बाद ठगी का पता चला।
साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक शहर के बड़े ब्रांड, होटल,शो-रूम या कंपनी के नाम पर मिलते-जुलते वेबसाइट से भी ठगी हुई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को संबंधित वेबसाइट में संस्थान के नाम की स्पेलिंग और यूआरएल को जानना जरूरी है। टोल फ्री नंबर पर कन्फर्म करें। आनलाइन बुकिंग कराते समय अलग-अलग प्लेटफार्म पर वेबसाइट को चेक करें।
3.15 सितंबर को मुंबई की एक महिला को आधार अपडेट कराने के नाम पर एपीके फाइल भेजी गई। लिंक ओपन करते ही महिला के खाते से 19 बार के ट्रांजेक्शन में 13 लाख रुपए ठगों के खाते में डेबिट हो गए।
लोगों की शिकायत के बाद हमने एपीके फाइलों की सूची गूगल को भेजी है, ताकि इसे ब्लॉक किया जा सके। साथ ही जनजागरूकता को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। - कवि गुप्ता, एआईजी, साइबर क्राइम विभाग, छत्तीसगढ़ पुलिस
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग