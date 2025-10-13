Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

Cyber Fraud: जालसाज आधार कार्ड सुधरवाने, शादी के कार्ड, सिम बंद होने का लिंक भेजकर ठगी कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली कर सकते हैं।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

Online fraud (Photo source- SBNRI)

Online fraud (Photo source- SBNRI)

Cyber Fraud: जालसाज आधार कार्ड सुधरवाने, शादी के कार्ड, सिम बंद होने का लिंक भेजकर ठगी कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली कर सकते हैं। यह चेतावनी इसलिए भी जरूरी है कि साइबर क्राइम विभाग ने लोगों की शिकायतों के बाद लगभग 1000 खतरनाक एंड्राइड पैकेट किट (एपीके ) फाइलों की सूची गूगल को भेजी है, ताकि ठग दोबारा ऐसी फाइलों का उपयोग न कर पाएं।

दरअसल, एंड्राइड फोन में एपीके फाइलों का लिंक भेजा जा सकता है। फोन के ऑपरेशन के लिए गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार एपीके फाइल को माना जाता है, जिससे देश में हजारों लोग पीड़ित हैं। साइबर क्राइम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एपीके फाइल को खोलना खतरे से खाली नहीं है।

Cyber Fraud: एक माह में दो मामले

एक बिल्डर के नाम पर ठगों ने उनके बैंक से ही एपीके फाइल के माध्यम से 8 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फर्जी लेटर पैड इस्तेमाल करते हुए बैंक में फोन किया था। एक अन्य मामले में शहर के एक कारोबारी को एपीके फाइल भेजकर उनके खाते से 38 बार ट्रांजेक्शन करते हुए 12 लाख रुपए की चपत लगा दी। फोन हैंग होने के बाद ठगी का पता चला।

मिलती-जुलती वेबसाइट के नाम

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक शहर के बड़े ब्रांड, होटल,शो-रूम या कंपनी के नाम पर मिलते-जुलते वेबसाइट से भी ठगी हुई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को संबंधित वेबसाइट में संस्थान के नाम की स्पेलिंग और यूआरएल को जानना जरूरी है। टोल फ्री नंबर पर कन्फर्म करें। आनलाइन बुकिंग कराते समय अलग-अलग प्लेटफार्म पर वेबसाइट को चेक करें।

लोगों के लिए ध्यान में रखने वाली बातें


  1. वाट्सएप या अन्य लिंक जिसमें एपीके फाइल छिपी होती है। इसे खोलने से बचें।




  2. मोबाइल हैक करने के साथ ही बैंकिंग डिटेल निकालने की क्षमता।




  3. मोबाइल की सेटिंग में जाकर अननाउन सोर्स का विकल्प ऑफ कर देना चाहिए।




  4. गूगल के प्ले स्टोर से आधिकारिक एप डाउनलोड करें, भेजा गया लिंक साइबर क्राइम का जरिया हो सकता है।




  5. एंटी वायरस या सिक्योरिटी ऐप का इस्तेमाल करें




  6. बैंकिंग एप सिर्फ बैंकों के एप्लीकेशन, यूपीआई या सरकार के मान्यता प्राप्त ऐप को डाउनलोड करें।




  7. मुफ्त ऑफर, रिचार्ज या इनाम के नाम से आने वाली एपीके फाइलों को डाउनलोड करने से बचें।

एपीके फाइल से देशभर में ठगी की घटनाएं


  1. अलीगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस के संचालक से ई-सिम के नाम पर अगस्त महीने में 26 लाख रुपए की ठगी हो गई।




  2. एक हफ्ते पहले गाजियाबाद क्षेत्र में आरटीओ चालान के नाम पर ठगों ने एपीके फाइल भेजकर 6 लाख रुपए बैंक से उड़ा लिए।

3.15 सितंबर को मुंबई की एक महिला को आधार अपडेट कराने के नाम पर एपीके फाइल भेजी गई। लिंक ओपन करते ही महिला के खाते से 19 बार के ट्रांजेक्शन में 13 लाख रुपए ठगों के खाते में डेबिट हो गए।


  1. उत्तराखंड के हलद्वानी में एक महिला को सरकारी विभाग का लिंक भेजा गया, जिससे साइबर ठगों ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए।

Cyber Fraud: एक नजर में

  • 17 महीने
  • 1301 साइबर क्राइम
  • 102 करोड़ रुपए की ठगी
  • (आंकड़े जनवरी 2024 से जून 2025)

इस तरह होती है एपीके फाइल

  • ई-परिवहन,ई-सिम
  • शादी कार्ड
  • आधार डाट एपीके
  • ई-चालान डाट एपीके
  • ई-कामर्स डाट एपीके
  • किसान मित्र डाट एपीके।

लोगों की शिकायत के बाद हमने एपीके फाइलों की सूची गूगल को भेजी है, ताकि इसे ब्लॉक किया जा सके। साथ ही जनजागरूकता को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। - कवि गुप्ता, एआईजी, साइबर क्राइम विभाग, छत्तीसगढ़ पुलिस

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2025 12:43 pm

Published on:

13 Oct 2025 12:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

