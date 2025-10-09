Chit fund fraud: चिटफंड कंपनी के महिला समेत 2 डायरेक्टर कोलकाता से गिरफ्तार, पति की हो चुकी है मौत

अंबिकापुर. लखनपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 आरोपी डायरेक्टरों (Chit fund fraud) को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। उसका पति मुख्य आरोपी था, जिसकी मौत हो चुकी है। तीनों ने मिलकर अंबिकापुर में मेगा मोल्ड इंडिया नामक कंपनी खोलकर लोगों से रुपए जमा करवाए थे। निवेशकों को कम समय में दोगुना रकम देने का झांसा दिया गया था। जब काफी संख्या में लोगों ने कंपनी में निवेश किया तो वे कार्यालय बंद कर यहां से फरार हो गए थे। ठगी के शिकार निवेशकों की रिपोर्ट पर पुलिस कंपनी के संचालकों की तलाश में थी। इसी बीच पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।