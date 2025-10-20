6 करोड़ की ठगी का खुलासा…. कृषि प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर निवेश का लालच देकर ठगों ने अपने जाल में फंसाया, 2 आरोपी गिरफ्तार

हॉटल मान्या में हुई पहली मीटिंग में आरोपी संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी कंपनी कृषि संबंधी प्रोडक्ट्स का नया प्लांट लगाने जा रही है। निवेश करने पर हर महीने ब्याज देने का लालच दिया गया। लालच में आकर जागेश्वर यादव और उनके साथियों ने लाखों रुपए निवेश किए। शुरुआती कुछ महीनों तक ब्याज मिला, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन और बाद में सी बुल्स सहयोग निधि, रियल एस्टेट एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से कंपनियां बनाई थीं।