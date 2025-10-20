Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

6 करोड़ की ठगी का खुलासा…. कृषि प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर निवेश का लालच देकर ठगों ने अपने जाल में फंसाया, 2 आरोपी गिरफ्तार

Thagi News: कृषि प्रोडक्ट और शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का जशपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

2 min read

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Oct 20, 2025

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Thagi News: कृषि प्रोडक्ट और शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का जशपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में दो मुख्य आरोपियों को जांजगीर-चांपा और शक्ति जिलों से गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक, सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन नामक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरिशरण देवांगन (52 वर्ष), निवासी ग्राम जैजैपुर, जिला शक्ति और संतोष कुमार साहू (46 वर्ष), निवासी ग्राम मुदुपर, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है। पत्थलगांव निवासी जागेश्वर लाल यादव ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वर्ष 2023 में कृषि प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर निवेश का लालच देकर ठगों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया।

हॉटल मान्या में हुई पहली मीटिंग में आरोपी संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी कंपनी कृषि संबंधी प्रोडक्ट्स का नया प्लांट लगाने जा रही है। निवेश करने पर हर महीने ब्याज देने का लालच दिया गया। लालच में आकर जागेश्वर यादव और उनके साथियों ने लाखों रुपए निवेश किए। शुरुआती कुछ महीनों तक ब्याज मिला, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन और बाद में सी बुल्स सहयोग निधि, रियल एस्टेट एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से कंपनियां बनाई थीं।

इन कंपनियों के जरिये ठगों ने जशपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा तक के निवेशकों से रकम जमा कराई। निवेशकों को कहा गया कि कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है और शेयर मार्केट में 12 साल से ट्रेडिंग कर रही है। झांसे में आकर लोगों ने भारी रकम लगा दी।

पुलिस ने दो जिलों में दबिश देकर पकड़े आरोपी

ठगी की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने विशेष टीम गठित की। एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला शक्ति और जांजगीर-चांपा की पुलिस के सहयोग से दोनों आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान संतोष कुमार साहू के घर पर पुलिस से उसके परिजनों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन टीम ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

Thagi News: आगे की जांच में और भी नाम आ सकते हैं

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि ठगी में शामिल अन्य लोगों को भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से लोगों से निवेश लेकर ठगों ने रकम अपने पास रख ली। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बाकी की तलाश जारी है।

प्रतिदिन ब्याज का लालच

पुलिस की जांच में पता चला कि कंपनी निवेश पर प्रतिदिन 1 प्रतिशत ब्याज देने का झांसा देती थी। यानी 10 हजार रुपए लगाने पर रोजाना 100 रुपए का मुनाफा साल भर में तीन गुना तक रकम कुछ महीनों तक ब्याज देकर लोगों का विश्वास जीता गया, लेकिन जब नए निवेशक जुड़ना बंद हुए तो ठगों ने भुगतान रोक दिया और रकम हड़प ली।

ये भी पढ़ें

रिटायर्ड आर्मी से 8 लाख रुपए की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया झांसा… पुलिस के सामने खोला राज, 2 गिरफ्तार
जांजगीर चंपा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 04:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / 6 करोड़ की ठगी का खुलासा…. कृषि प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर निवेश का लालच देकर ठगों ने अपने जाल में फंसाया, 2 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पारंपरिक खेती छोड़ अब किसान कर रहे हैं मिर्च की आधुनिक खेती, हो रही दुगुनी कमाई, जानें कैसे?

किसान को मिला आमदनी का नया रास्ता (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

हाइवा और बस की भीषण टक्कर से चालक की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला गया शव, मची अफरा-तफरी

Road Accident
जशपुर नगर

CG Accident News: मंदिर दर्शन कर लौटते श्रद्धालुओं के दो सड़क हादसों में पांच गंभीर, एक की हालत नाजुक..

CG Accident News: मंदिर दर्शन कर लौटते श्रद्धालुओं के दो सड़क हादसों में पांच गंभीर, एक की हालत नाजुक..(photo-patrika)
जशपुर नगर

कश्मीर-हिमाचल जैसी वादियों का एहसास कराता दनगिरी जलप्रपात, जहां प्रकृति प्रेमियों को मिलता है सुकून और रोमांच का संगम, जानें कैसे?

दनगिरी जलप्रपात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा धमाका! 22 लाख से अधिक की अवैध शराब की जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

Illicit liquor (Photo source- Patrika)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.