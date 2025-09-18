रिटायर्ड आर्मी से 8 लाख रुपए की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया झांसा… पुलिस के सामने खोला राज, 2 गिरफ्तार

CG Thagi News: रिटायर्ड आर्मी के खाते से 8 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी के रकम से खरीदे गए मोबाइल, बाइक, चांदी का राखी व चुड़ा जुमला 3 लाख 66 हजार 500 रुपए का सामान जब्त किया गया।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी अमर सिंह कंवर पिता समारू सिंह कंवर निवासी गिधौरी तहसील सारागांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके खाता से 2 किस्त में 8 लाख रुपए को लाभेश साहू निवासी सकरेली कला द्वारा चेक के माध्यम से निकाला गया है। जिस संबंध में लाभेश साहू से पुछताछ करने पर पता चला कि नाबालिग ने एक अन्य नाबालिग तथा आरोपी लाभेश साहू के साथ मिलकर प्रार्थी की पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर रकम भारतीय (CG Thagi News) स्टेट बैंक शाखा सक्ती से 8 लाख रुपए का आहरण किया गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी लाभेश पिता चेतन लाल साहू सकरेली कलां थाना सक्ती को हिरासत में लेकर कडाई से पुछताछ करने पर बताया कि दो नाबालिगों के साथ मिलकर प्रार्थी के पत्नी का चेक लाकर उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर 8 लाख राशि आहरण किया है। फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण करने में दो नाबालिग और दीपक के साथ मिलकर एक बार में 3 लाख रुपए तथा दूसरे बार में 5 लाख रुपए का निकालने की बात स्वीकारी। बैक से निकाले गए रकम को आपस में बंटवारा करना तथा मोटर सायकल मोबाइल खरीदना खाने-पीने में खर्च करना बताया।
विवेचना के दौरान आरोपियों के द्वारा पृथक-पृथक मोबाइल, तीन नग चांदी का राखी, एक चांदी का कडा, चांदी की अंगूठी, मोटर सायकल सहित कुल 3 लाख 66 हजार 500 रुपए का सामान जब्त किया गया। विवेचना तथा संकलित साक्ष्य से नाबालिकों को न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जांजगीर में पेशकर रिमाण्ड प्राप्त किया गया। आरोपी लाभेश साहू पिता चेतन लाल साहू सकरेली कलां थाना सक्ती, दीपक पिता फिरत राम कुर्रे सेन्द्री थाना सक्ती जिला सक्ती को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।