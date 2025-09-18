रिटायर्ड आर्मी से 8 लाख रुपए की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया झांसा… पुलिस के सामने खोला राज, 2 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी अमर सिंह कंवर पिता समारू सिंह कंवर निवासी गिधौरी तहसील सारागांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके खाता से 2 किस्त में 8 लाख रुपए को लाभेश साहू निवासी सकरेली कला द्वारा चेक के माध्यम से निकाला गया है। जिस संबंध में लाभेश साहू से पुछताछ करने पर पता चला कि नाबालिग ने एक अन्य नाबालिग तथा आरोपी लाभेश साहू के साथ मिलकर प्रार्थी की पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर रकम भारतीय (CG Thagi News) स्टेट बैंक शाखा सक्ती से 8 लाख रुपए का आहरण किया गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।