राजनंदगांव

नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए से अधिक की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार… आधा दर्जन लोगों से की धोखाधड़ी

Thagi News: कलेक्टर कार्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से साढे़ पांच लाख की धोखाधड़ी कर ली गई। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी थी।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

Thagi (photo-patrika)
Thagi (photo-patrika)

CG Thagi News: कलेक्टर कार्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से साढे़ पांच लाख की धोखाधड़ी कर ली गई। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी थी।

पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी ग्राम पाटा निवासी चुम्मन मेरावी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2023 से 2025 के बीच आरोपी संतराम भारती ने उन्हें कलेक्टर ऑफिस खैरागढ़ में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। 5 लाख 70 हजार की बड़ी रकम वसूल की। नौकरी नहीं लगाया और रकम भी वापस नहीं किया।

आधा दर्जन लोगों से की धोखाधड़ी

पीड़ित चुम्मन ने बताया कि ठगी की रकम उन्होंने बाजार से कर्ज लेकर चुकाई थी। आरोपी संतराम द्वारा अन्य ग्रामीणों से भी लाखों रुपए ठगे हैं। भोजराम वर्मा मुहडबरी से 80 हजार, निलेश्वर वर्मा मुहडबरी से 1.20 लाख, धोमेंद्र जंघेल गर्रा से 1,30,000 कन्हैया पटेल सिलपट्टी से 2.70 लाख रामकुमार ठाकरे आमगांव तहसील 1.30 लाख महादेव राम जंघेल वेलगांव से 1 लाख 30 हजार, चितरंजन जंघेल उदान, से 1 लाख 20 हजार शामिल है।

पीड़ितों से आरोपी ने नौकरी का लालच देकर साढे़ 13 लाख रुपए रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। खैरागढ़ पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी संतराम भारती ग्राम मुहडवरी के खिलाफ धारा 318(4), 336/3 338, 340/1 340/2 का अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया है।

24 Aug 2025 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए से अधिक की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार… आधा दर्जन लोगों से की धोखाधड़ी

