CG Fraud News: हर माह 3 लाख रुपए का मुनाफा देने का झांसा देकर डेढ़ करोड़ की ठगी, 5 के खिलाफ FIR दर्ज

CG Fraud News: बिजनेस में रकम लगाने के बाद हर माह ढाई से तीन लाख रुपए का मुनाफा देने का झांसा देकर एक युवक से डेढ़ करोड़ रुपए धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी युवक ने मामले की शिकायत बसंतपुर पुलिस से की है। पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
बसंतपुर टीआई एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी इन्द्रजीत सिंग पिता अर्जन सिंग निवासी अनुपम नगर द कलर्स हाईटस ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2015 में संदीप सिंग राजपूत निवासी हरिओम नगर से वह मकाउ में मिला था। दोनों में जान, पहचान के बाद दोस्ती हो गई। मोबाइल पर बातचीत होने लगी। संदीप के पिता सुरेन्दर सिंग राजपूत से भी प्रार्थी की बातचीत होती रही।
सुरेन्दर सिंग ने प्रार्थी को अपने फर्म एसटी ज्वेलर्स के नाम से व्यापार करने के लिए कहा, तो प्रार्थी ने मना कर दिया। लगातार प्रार्थी को फोन कॉल के माध्यम से व्यापार में शामिल होने की कहता रहा। व्यापार से हर माह ढाई लाख से तीन लाख देने का आश्वासन दिया।
सुरेन्दर के बार-बार कहने पर प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक के खाता और मां हरजिंदर कौर के पंजाब एंड सिन्ध बैंक के खाते से फर्म एसटी ज्वेलर्स के ओनर आरोपी सुरेन्दर के पंजाब नैशनल बैंक के खाता में 37 लाख 26 हजार, आरोपी तजिन्दर कौर के बैंक ऑफ बडौदा के खाता 15 लाख, आरोपी सुखमदिप सिंग राजपूत के खाते में 21 लाख 11 हजार, आरोपी संदीप सिंग राजपूत के खाते में 14 लाख यूपीआई के माध्यम से और जसविन्दर सिंग निवासी अमृतसर पंजाब के खाते में डेढ़ लाख, आरोपी गुरूदेव सिंग निवासी अमृतसर पंजाब के खाते में 9 लाख और आरोपी फिरोज अली निवासी दिल्ली के खाते में ढाई लाख जमा किए।
इसके अलावा एसटी ज्वेलर्स फर्म के खाते में 41 लाख 49 हजार और इसी फर्म के पोस्ट ऑफिस के खाते में 15 लाख 50 हजार रुपए कुल 1 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए डलवाए। आरोपियों ने एक राय होकर एसटी ज्वेलर्स में व्यापार करने का झांसा देकर डेढ़ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।
पुलिस ने आरोपी सुरेन्दर सिग राजपूत एसटी ज्वेलर्स के ओनर हरिओम नगर राजनांदगाव, तजिन्दर कौर राजपूत, सुखमदिप सिंग राजपूत, संदीप सिंग राजपूत, जसविन्दर सिंग अमृतसर, गुरूदेव सिंग अमृतसर पंजाब, फिरोज अली दिल्ली के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।