CG Fraud News: हर माह 3 लाख रुपए का मुनाफा देने का झांसा देकर डेढ़ करोड़ की ठगी, 5 के खिलाफ FIR दर्ज

सुरेन्दर के बार-बार कहने पर प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक के खाता और मां हरजिंदर कौर के पंजाब एंड सिन्ध बैंक के खाते से फर्म एसटी ज्वेलर्स के ओनर आरोपी सुरेन्दर के पंजाब नैशनल बैंक के खाता में 37 लाख 26 हजार, आरोपी तजिन्दर कौर के बैंक ऑफ बडौदा के खाता 15 लाख, आरोपी सुखमदिप सिंग राजपूत के खाते में 21 लाख 11 हजार, आरोपी संदीप सिंग राजपूत के खाते में 14 लाख यूपीआई के माध्यम से और जसविन्दर सिंग निवासी अमृतसर पंजाब के खाते में डेढ़ लाख, आरोपी गुरूदेव सिंग निवासी अमृतसर पंजाब के खाते में 9 लाख और आरोपी फिरोज अली निवासी दिल्ली के खाते में ढाई लाख जमा किए।