CG Murder Case: जिस पति के लिए पत्नी मांग पर लगाती थी सिंदूर, उसी को उतारा मौत के घाट, चौंका देगी वजह

पूछताछ के दौरान जब मृतक की पत्नी सीमा भार्गव से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति अनिल भार्गव आए दिन शराब पीकर गाली गलौज, मारपीट करता था जिससे वह बहुत परेशान थी। आरोपी के पति अनिल भार्गव शिक्षक के पद पर पदस्थ था। जो की आए दिन शराब पीकर गाली गलौच कर मारपीट कर प्रताडि़त करता था, जिससे उसे पटककर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिस पर डभरा पुलिस द्वारा 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।