जांजगीर चंपा

CG Murder Case: जिस पति के लिए पत्नी मांग पर लगाती थी सिंदूर, उसी को उतारा मौत के घाट, चौंका देगी वजह

Murder Case: थाना डभरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ठनगन में कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में शिक्षक अनिल भार्गव की मौत हो गई थी। जिसकी सूचना विधिवत थाने को दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Jan 05, 2026

CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल...(photo-patrika)

पत्नी ने उतारा अपनी मांग का सिंदूर (photo-patrika)

CG Murder Case: थाना डभरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ठनगन में कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में शिक्षक अनिल भार्गव की मौत हो गई थी। जिसकी सूचना विधिवत थाने को दी गई। डभरा थाना की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें मृत्यु संदेहासपद लगी और उन्होंने फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौत पर शंका जाहिर करते हुए हत्या कि ओर इशारा किया, तब जाकर डभरा पुलिस द्वारा गहन पूछताछ शुरू की।

पूछताछ के दौरान जब मृतक की पत्नी सीमा भार्गव से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति अनिल भार्गव आए दिन शराब पीकर गाली गलौज, मारपीट करता था जिससे वह बहुत परेशान थी। आरोपी के पति अनिल भार्गव शिक्षक के पद पर पदस्थ था। जो की आए दिन शराब पीकर गाली गलौच कर मारपीट कर प्रताडि़त करता था, जिससे उसे पटककर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिस पर डभरा पुलिस द्वारा 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

घटना 18 दिसम्बर 2025 को भी शिक्षक शराब के नशे में धुत्त होकर घर पहुंचा और घर जाकर सीमा भार्गव को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। रोज रोज की प्रताडना से तंग आकर आरोपी ने शिक्षक पति को धक्का दिया। मृतक मुंह के बल वहीं रहे बाजबट में जा गिरा। धक्का लगने के कारण उसके सीने मे चोट लगी व मुंह व नाक से खून निकलने लगा। घटना से डर कर आरोपी पत्नी ने वहीं मृतक को कंबल से ढंक दिया। जब सुबह देखा तो अनिल भार्गव की मौत हो चुकी थी।

Published on:

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला

CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: सीएचसी में युवक ने आग लगाकर की खुदकुशी, जाँच में जुटी पुलिस

CG News: सीएचसी में युवक ने आग लगाकर की खुदकुशी, जाँच में जुटी पुलिस
जांजगीर चंपा

CG News: छत्तीसगढ़ के मजदूर की केरल में हत्या, CM साय ने की 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा

केरल में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की हत्या (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा करेंगे सम्बोधित

छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा करेंगे सम्बोधित
जांजगीर चंपा

पोस्ट ऑफिस में बड़ा फ्रॉड: एजेंट ने 5 साल में 200 लोगों को लगाया चूना

पोस्ट ऑफिस का एजेंट गिरफ्तार (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
