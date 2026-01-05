CG Murder Case: जिस पति के लिए पत्नी मांग पर लगाती थी सिंदूर, उसी को उतारा मौत के घाट, चौंका देगी वजह

पत्नी ने उतारा अपनी मांग का सिंदूर (photo-patrika)
CG Murder Case: थाना डभरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ठनगन में कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में शिक्षक अनिल भार्गव की मौत हो गई थी। जिसकी सूचना विधिवत थाने को दी गई। डभरा थाना की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें मृत्यु संदेहासपद लगी और उन्होंने फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौत पर शंका जाहिर करते हुए हत्या कि ओर इशारा किया, तब जाकर डभरा पुलिस द्वारा गहन पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के दौरान जब मृतक की पत्नी सीमा भार्गव से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति अनिल भार्गव आए दिन शराब पीकर गाली गलौज, मारपीट करता था जिससे वह बहुत परेशान थी। आरोपी के पति अनिल भार्गव शिक्षक के पद पर पदस्थ था। जो की आए दिन शराब पीकर गाली गलौच कर मारपीट कर प्रताडि़त करता था, जिससे उसे पटककर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिस पर डभरा पुलिस द्वारा 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।
घटना 18 दिसम्बर 2025 को भी शिक्षक शराब के नशे में धुत्त होकर घर पहुंचा और घर जाकर सीमा भार्गव को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। रोज रोज की प्रताडना से तंग आकर आरोपी ने शिक्षक पति को धक्का दिया। मृतक मुंह के बल वहीं रहे बाजबट में जा गिरा। धक्का लगने के कारण उसके सीने मे चोट लगी व मुंह व नाक से खून निकलने लगा। घटना से डर कर आरोपी पत्नी ने वहीं मृतक को कंबल से ढंक दिया। जब सुबह देखा तो अनिल भार्गव की मौत हो चुकी थी।
