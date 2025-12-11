Big Breaking News: पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या, इस हाल में मिली लाश, गांव में दहशत का माहौल

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तीन लोगों की हत्या के बाद अब बिलासपुर जिले से भी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चोरभट्टी खुर्द में पंचायत के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। धारदार हथियार से किए गए हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है, जबकि हमलावर फरार हैं।