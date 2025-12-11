11 दिसंबर 2025,

बिलासपुर

Big Breaking News: पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या, इस हाल में मिली लाश, गांव में दहशत का माहौल

Breaking News: पूर्व सरपंच मनबोध यादव की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। धारदार हथियार से किए गए हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 11, 2025

Crime News

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तीन लोगों की हत्या के बाद अब बिलासपुर जिले से भी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चोरभट्टी खुर्द में पंचायत के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। धारदार हथियार से किए गए हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है, जबकि हमलावर फरार हैं।

रात को घर से निकले, सुबह मिला खून से लथपथ शव

मिली जानकारी के अनुसार, मनबोध यादव बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी स्कूटी से घर से घूमने निकले थे। देर रात तक घर वापस न आने पर परिवार को शंका हुई। गुरुवार सुबह परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके दौरान गांव से लगे मुर्गा फार्म हाउस के पास उनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। यह स्थान वह जगह है जहाँ अक्सर लोग शराब पीने के लिए जुटते हैं।

सिर पर धारदार हथियार से कई वार

शव की स्थिति देखकर स्पष्ट हुआ कि हमलावरों ने उनके सिर पर धारदार हथियार से कई जानलेवा वार किए। हमले की गंभीरता इतनी अधिक थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों को रात में किसी विवाद या शोर की जानकारी नहीं मिल सकी।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर घेराबंदी की। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जो मौके से सबूत एकत्र करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की आशंका जता रही है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पूर्व सरपंच की बेरहमी से हुई हत्या से गांव में तनाव का माहौल है।

