CG High court: 10 साल से पीरियड्स न आने की बीमारी छिपाई! रिश्ता टूटा… हाईकोर्ट ने कहा- तलाक जायज़

मामले में पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने शादी से पहले पिछले 10 साल से पीरियड्स नहीं आने की बीमारी छिपाई, जो उसके साथ मानसिक क्रूरता के दायरे में आती है। पति के अनुसार शादी के बाद पत्नी ने पहली बार माहवारी रुकने की जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और गर्भधारण में गंभीर परेशानी हो सकती है। पति ने दावा किया कि शादी से पहले यह तथ्य जानबूझकर छुपाया गया। पूछने पर पत्नी ने कहा था कि “अगर पहले बता देती तो आप शादी से मना कर देते।