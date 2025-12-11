11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बिलासपुर

NTPC कर्मी की रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Bilaspur News: ट्रेन से कटकर सिर और धड़ हो गए थे। शव को देखकर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। इधर परिजनों ने हत्या मानकर प्रबंधन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया...

बिलासपुर

Dec 11, 2025

NTPC कर्मी की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश ( Photo - Patrika )

Bilaspur News: सीपत स्थित NTPC कर्मी की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है। ट्रेन से कटकर सिर और धड़ हो गए थे। शव को देखकर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। इधर परिजनों ने हत्या मानकर प्रबंधन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, जिसके बाद गुरुवार की सुबह NTPC के मटेरियल गेट पर हंगामा मचाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया।

Bilaspur News: गैंगमैन में हेल्पर का काम

जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी निवासी मृतक सुरेश वस्त्रकार (43) पिता दुखीराम NTPC के एमजीआर डिपार्टमेंट में राइटस कंपनी में गैंगमैन में हेल्पर का काम करता था। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह वे ड्यूटी पर गए हुए थे। बुधवार को शाम करीब 5 बजे लाइन नंबर-2 में कोयला छनाई का काम पूरा करने के बाद उसने अपनी उपस्थिति दी। फिर अपने साथी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी पॉइंट से निकल गया। इस दौरान उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी अपने-अपने घर पहुंच गए, लेकिन सुरेश रात भर घर नहीं लौटा।

रात 1 बजे पहुंचे प्लांट

इधर, सुरेश के घर नहीं पहुंचने से परेशान परिजन उसकी तलाश करते रहे। उनके सहयोगी कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद देर रात तक उसकी खोजबीन में जुटे रहे। कहीं पता नहीं चलने पर परिजन रात करीब 1 बजे NTPC प्लांट पहुंच गए। तब उन्हें बताया गया कि सुरेश की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। उनका शव सीपत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।

Updated on:

11 Dec 2025 02:28 pm

Published on:

11 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / NTPC कर्मी की रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

