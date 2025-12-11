NTPC कर्मी की रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी निवासी मृतक सुरेश वस्त्रकार (43) पिता दुखीराम NTPC के एमजीआर डिपार्टमेंट में राइटस कंपनी में गैंगमैन में हेल्पर का काम करता था। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह वे ड्यूटी पर गए हुए थे। बुधवार को शाम करीब 5 बजे लाइन नंबर-2 में कोयला छनाई का काम पूरा करने के बाद उसने अपनी उपस्थिति दी। फिर अपने साथी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी पॉइंट से निकल गया। इस दौरान उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी अपने-अपने घर पहुंच गए, लेकिन सुरेश रात भर घर नहीं लौटा।