अटैचमेंट पर मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO, मची अफरा-तफरी, देखें Video …

CG News: शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में गुरुवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब मंत्री गजेंद्र यादव के कड़े तेवर देखते ही कोटा ब्लॉक के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़े। बैठक के दौरान मंत्री को पता चला कि शासन द्वारा अटैचमेंट पर रोक के बावजूद कोटा ब्लॉक में आधा दर्जन शिक्षकों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट किए गए हैं। इस पर उन्होंने तीखी नाराजगी जताई। प्रारंभ में बीईओ ने एक अटैचमेंट की बात मानी, लेकिन बाद में संख्या बढक़र छह निकल आई।