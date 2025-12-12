12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बिलासपुर

अटैचमेंट पर मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO, मची अफरा-तफरी, देखें Video …

Bilaspur News: शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में गुरुवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब मंत्री गजेंद्र यादव के कड़े तेवर देखते ही कोटा ब्लॉक के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़े।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 12, 2025

मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में गुरुवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब मंत्री गजेंद्र यादव के कड़े तेवर देखते ही कोटा ब्लॉक के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़े। बैठक के दौरान मंत्री को पता चला कि शासन द्वारा अटैचमेंट पर रोक के बावजूद कोटा ब्लॉक में आधा दर्जन शिक्षकों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट किए गए हैं। इस पर उन्होंने तीखी नाराजगी जताई। प्रारंभ में बीईओ ने एक अटैचमेंट की बात मानी, लेकिन बाद में संख्या बढक़र छह निकल आई।

मंत्री और डीपीआई ने निलंबन की बात कही, जिसके बाद आगे की समीक्षा जारी रही। इसी बीच बीईओ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद आईएएस प्रियंका शुक्ला ने तत्काल डॉक्टर बुलाया। एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्डियो समेत अन्य जांच में उनकी स्थिति सामान्य पाई गई। घटना के बाद बैठक में और बाहर दोनों जगह यह मामला चर्चा में रहा।

देखें वीडियो

मिली जानकारी के अनुसार, समीक्षा बैठक में मंत्री यादव से कड़ी फटकार मिलने के बाद बीईओ का अचानक BP बढ़ गया और वे कुर्सी से नीचे गिर पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है। अचानक हुई इस घटना के बाद बैठक को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। बाद में स्थिति सामान्य होने पर समीक्षा बैठक फिर से शुरू की गई।

ये भी पढ़ें

SIR Deadline Extends: SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म, जमा न करने पर होगी कार्रवाई!
बिलासपुर
CG news, chhattisgarh

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / अटैचमेंट पर मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO, मची अफरा-तफरी, देखें Video …

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

