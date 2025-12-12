अटैचमेंट पर मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO, मची अफरा-तफरी, देखें Video …

मंत्री की फटकार सुनते ही बेहोश हुए BEO (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में गुरुवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब मंत्री गजेंद्र यादव के कड़े तेवर देखते ही कोटा ब्लॉक के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़े। बैठक के दौरान मंत्री को पता चला कि शासन द्वारा अटैचमेंट पर रोक के बावजूद कोटा ब्लॉक में आधा दर्जन शिक्षकों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट किए गए हैं। इस पर उन्होंने तीखी नाराजगी जताई। प्रारंभ में बीईओ ने एक अटैचमेंट की बात मानी, लेकिन बाद में संख्या बढक़र छह निकल आई।
मंत्री और डीपीआई ने निलंबन की बात कही, जिसके बाद आगे की समीक्षा जारी रही। इसी बीच बीईओ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद आईएएस प्रियंका शुक्ला ने तत्काल डॉक्टर बुलाया। एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्डियो समेत अन्य जांच में उनकी स्थिति सामान्य पाई गई। घटना के बाद बैठक में और बाहर दोनों जगह यह मामला चर्चा में रहा।
मिली जानकारी के अनुसार, समीक्षा बैठक में मंत्री यादव से कड़ी फटकार मिलने के बाद बीईओ का अचानक BP बढ़ गया और वे कुर्सी से नीचे गिर पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है। अचानक हुई इस घटना के बाद बैठक को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। बाद में स्थिति सामान्य होने पर समीक्षा बैठक फिर से शुरू की गई।
